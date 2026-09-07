Najmanje 11 poginulih planinara u lavini u ruskom Kavkazu

Najmanje 11 osoba je poginulo i šest drugih ozlijeđeno nakon što je lavina pogodila skupinu planinara u ruskoj republici Kabardino-Balkarija na sjeveru Kavkaza, rekle su lokalne hitne službe.

Lavina se spustila s Mižirgija, jednog od najviših vrhova u ruskom dijelu sjevernog Kavkaza, oko 17 sati po lokalnom vremenu u nedjelju te zahvatila skupinu od 33 planinara.

Do devet sati prijepodne u ponedjeljak, 10 planinara se spustilo s planine, a sudbina preostalih šest i dalje nije poznata, kazale su hitne službe.

Preko 50 djelatnika hitnih službi je uključeno u operaciju spašavanja, no njihovi su napori otežani zbog nepristupačnog terena i visokog rizika od novih lavina, rekli su.