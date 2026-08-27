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Britanci planinarili na +50 °C u pustinji kod Dubaija, pronašli ih mrtve: 'Ležali su na stijenama'

Piše 24sata,
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Britanci planinarili na +50 °C u pustinji kod Dubaija, pronašli ih mrtve: 'Ležali su na stijenama'
Foto: Canva
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Spasioci su muškarce pronašli kako leže na leđima, okružene velikim stijenama. Tijela su prevezena u bolnicu u Ras Al Khaimahu, ali liječnici ih nisu uspjeli spasiti

Dvojica prijatelja iz Velike Britanije preminula su tijekom planinarenja u ekstremnim vrućinama u planinskom području Wadi Naqab u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Aran Martinson (33) iz Essexa i Cassius Newton (34) iz Dorseta pronađeni su mrtvi 18. srpnja, nakon što su krenuli na izlet po temperaturama koje su dosezale gotovo 50 stupnjeva Celzijevih, piše BBC.

Obojica su živjela i radila u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a na planinarenje su krenuli oko 7 sati ujutro. Njihova su tijela pronađena između tri i četiri kilometra od automobila, a bila su udaljena oko 350 metara jedno od drugoga.

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Newtonova supruga, koja se nalazila u Velikoj Britaniji, prijavila je njegov nestanak nakon što joj se nije javio poslije početka izleta.

Otvarajući istragu o smrti u Essex Coroner's Court u Chelmsfordu, mrtvozornica Michelle Brown rekla je da su među privremenim uzrocima smrti navedeni srčani i respiratorni zastoj.

Kao čimbenici koji su pridonijeli njihovoj smrti navedeni su i naglo povećanje tjelesne temperature, zatajenje organa te toplinski stres uzrokovan izloženošću visokim temperaturama.

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- Čini se da su krenuli rutom koja je rekreativna i za koju nije potrebna penjačka oprema. Dakle, bila je riječ o pješačkoj ruti - rekla je Brown.

Spasioci su muškarce pronašli kako leže na leđima, okružene velikim stijenama. Tijela su prevezena u bolnicu u Ras Al Khaimahu, ali liječnici ih nisu uspjeli spasiti.

Obojica su živjela u luksuznom resortu u Ras Al Khaimahu, oko 120 kilometara sjeverno od Dubaija.

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Martinson, otac troje djece, nedavno se doselio u to područje zbog posla u jednoj globalnoj kompaniji. Njegova supruga opisala ga je kao iznimno ambicioznog i marljivog čovjeka koji je bio uzbuđen zbog novog poglavlja u karijeri.

Newton je bio amaterski nogometaš iz Poolea, a od njega su se oprostili i klubovi za koje je igrao. Nacionalnoligaš Eastleigh objavio je da je duboko potresen njegovom smrću.

Potpuna istraga o okolnostima smrti bit će održana naknadno, a datum još nije određen.

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