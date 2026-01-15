Najmanje 32 ljudi poginulo na Tajlandu: Kran se srušio na vlak

Najmanje 32 osobe su poginule, a 66 ih je ozlijeđeno u stravičnoj nesreći koja se u srijedu ujutro dogodila na sjeveroistoku Tajlanda kada se golemi građevinski kran srušio na putnički vlak u pokretu. Udar je uzrokovao izlijetanje nekoliko vagona iz tračnica, a jedan od njih zahvatio je i požar, ostavljajući iza sebe prizore kaosa i uništenja.

Tragedija se dogodila oko devet sati po lokalnom vremenu u okrugu Sikhio, u provinciji Nakhon Ratchasima, otprilike 230 kilometara od Bangkoka. Ekspresni vlak, s gotovo 200 putnika, uglavnom studenata i radnika, bio je na putu iz glavnog grada prema provinciji Ubon Ratchathani. U trenutku nesreće kretao se brzinom od oko 120 kilometara na sat kada se na njega srušila konstrukcija krana koji je radio na projektu izgradnje brze željeznice.

Prizori užasa i svjedočanstva s mjesta nesreće

Na mjesto nesreće odmah su pohitale spasilačke ekipe koje su zatekle jezive prizore. Vagone prevrnute pored pruge, smrskani metal i gusti dim koji se dizao iznad olupine. Očevici su opisali trenutke koji su prethodili katastrofi.

​​- Prvo su počeli padati sitni komadići, kao fragmenti betona. Nakon toga, kran se polako nagnuo i srušio. Udar je bio strahovito jak i jednostavno je zdrobio vlak. Cijeli incident trajao je manje od minute - ispričala je za BBC Maliwan Nakthon, koja je svjedočila nesreći.

U vlaku je nastao potpuni kaos. Jedan od preživjelih članova osoblja, Thirasak Wongsoongnern, rekao je lokalnim medijima kako su putnici nakon silovitog udara doslovno bačeni u zrak. Drugi vagon je prepolovljen, a u njemu je ubrzo izbio požar koji je spasiocima dodatno otežao pristup unesrećenima.

Među ozlijeđenima, od kojih je sedmero u kritičnom stanju, nalaze se putnici svih dobnih skupina, od jednogodišnjeg djeteta do 85-godišnjaka. Lokalne bolnice primile su desetke ozlijeđenih, a potraga za troje nestalih putnika nastavljena je satima nakon nesreće.

Istraga usmjerena na tvrtku s poviješću incidenata

Kran koji se srušio bio je dio ambicioznog tajlandsko-kineskog projekta izgradnje brze željezničke pruge koja bi trebala povezati Bangkok s Laosom i jugozapadnom Kinom, kao dio kineske inicijative "Pojas i put". Izvođač radova na dionici na kojoj se dogodila nesreća je tvrtka Italian-Thai Development (ITD), jedan od najvećih građevinskih poduzetnika u zemlji.

Ministar prometa Phiphat Ratchakitprakarn naredio je hitnu i temeljitu istragu, a Državne željeznice Tajlanda najavile su tužbu protiv tvrtke ITD. Šteta na vlaku procjenjuje se na više od tri milijuna dolara. Premijer Anutin Charnvirakul, koji je posjetio mjesto nesreće, poručio je kako se mora utvrditi odgovornost.

​​- Ovakve se nesreće mogu dogoditi samo zbog nemara, preskakanja koraka, odstupanja od projekta ili korištenja pogrešnih materijala. Netko mora biti kažnjen i odgovarati - izjavio je premijer.

Ovo nije prvi put da se tvrtka ITD povezuje s velikim nesrećama. U ožujku prošle godine, neboder u izgradnji u Bangkoku, na kojem je ITD bio jedan od izvođača, srušio se tijekom potresa, pri čemu je poginulo gotovo 100 ljudi. Također, u kolovozu 2024. na istoj trasi brze željeznice urušio se željeznički tunel, usmrtivši tri radnika. Tvrtka je izrazila žaljenje zbog najnovije tragedije i obećala isplatiti odštetu obiteljima poginulih i ozlijeđenih.

Dok traje istraga, radovi na gradilištu su zaustavljeni.