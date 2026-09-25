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NAPADI ISLAMISTA

Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno u napadima u Nigeru

Piše HINA,
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Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno u napadima u Nigeru
Foto: Marvellous Durowaiye
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Prema izvješću ministarstva, u prvom napadu na vojnu bazu Dabagu u regiji Tahoua poginulo je 38 vojnika, dok se nekoliko njih još vodi kao nestalo.

Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u srijedu u dvama napadima ogranka džihadističke skupine Islamska država koji djeluje u Sahelu, objavilo je u četvrtak nigersko ministarstvo obrane.

Prema izvješću ministarstva, u prvom napadu na vojnu bazu Dabagu u regiji Tahoua poginulo je 38 vojnika, dok se nekoliko njih još vodi kao nestalo.

Regija Tahoua nalazi se oko 450 kilometara od glavnog grada Niameya, nedaleko od granice s Malijem.

U drugom napadu, koji se istoga dana dogodio u području Abala-Filingué, oko 250 kilometara od Niameya, ubijeno je 19 pripadnika žandarmerije.

Vojna hunta koja je preuzela vlast nakon državnog udara 2023. godine teško uspijeva staviti pod nadzor dugotrajni sukob s džihadističkim skupinama u zemlji.

Nezadovoljstvo navodno raste i unutar vojske zbog velikih gubitaka u borbama protiv islamističkih skupina, a u kolovozu je zabilježen i pokušaj pobune koji je hunta uspjela zaustaviti nakon nekoliko sati.

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