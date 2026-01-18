Obavijesti

KOBNO SKIJANJE

Najmanje osmero ljudi poginulo u trima lavinama u Austriji

Piše HINA.,
Veliki broj spasilaca raspoređen je na mjesto nesreće u subotu. Više od 200 gorskih spasilaca bilo je u pratnji hitne pomoći i nekoliko helikoptera kako bi pomogli u izvlačenju mrtvih i prijevozu ozlijeđenih u bolnicu

Najmanje osmero ljudi poginulo je u trima lavinama u Austriji u subotu, priopćile su gorske službe spašavanja i policija.

Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim satima na vrhu Finsterkopf, visokom 2150 metara, u dolini Grossarl u saveznoj pokrajini Salzburgu, rekla je glasnogovornica salzburške gorske službe spašavanja.

Gorska služba spašavanja rekla je da su četiri člana skijaške skupine pronađena mrtva, a neki su teško ozlijeđeni.

Ranije u subotu, jedna žena poginula je u lavini na području Bad Hofgasteina.

Nacionalnosti i dob poginulih i ozlijeđenih u oba slučaja još se ne znaju.

Treća nesreća s lavinom dogodila se kasnije poslijepodne u općini Pusterwald u saveznoj pokrajini Štajerskoj, prema policiji.

Sedam čeških skijaša kretalo se u tom području kada se lavina aktivirala. Troje ih je zatrpano i poginulo je na mjestu događaja, priopćila je policija.

Četiri suputnika koje lavina nije zahvatila evakuirali su spasilački timovi s alpskog terena i pružili im hitnu medicinsku pomoć, dodala je policija.

Opasnost od lavina i dalje visoka

"Situacija s lavinama je opasna", rekla je glasnogovornica gorske spasilačke službe, objašnjavajući da se svježi snijeg slabo veže za stariji snijeg na vrhovima, što uzrokuje ponovljene lavine.

Veliki broj spasilaca raspoređen je na mjesto nesreće u subotu. Više od 200 gorskih spasilaca bilo je u pratnji hitne pomoći i nekoliko helikoptera kako bi pomogli u izvlačenju mrtvih i prijevozu ozlijeđenih u bolnicu, prema vlastima.

Nakon nekoliko tjedana bez snijega, u austrijskim Alpama nedavno je palo oko 20-50 centimetara snijega. Mladi Čeh i još jedan muškarac čiji identitet još nije poznat poginuli su skijajući izvan staze u dvjema drugim nedavnim nesrećama s lavinama.

Vlasti su više puta apelirale na skijaše, posebno one na otvorenim skijalištima, da budu iznimno oprezni.

