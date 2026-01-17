Zagrebački policajci su po dolasku morali upotrijebiti sredstva prisile kako bi savladali muškarca, nakon čega je on prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu
STRAVA U ZELINI Članicu obitelji tupim predmetom udarao po glavi pa upao u kafić i divljao!
Teško ozlijeđena 65-godišnjakinja i uhićenje rastrojenog muškarca uz uporabu sile epilog su nasilnog pohoda koji je započeo u krugu obitelji, a završio pred šokiranim gostima lokalnog kafića na području Svetog Ivana Zeline. Muškarac (33) je jučer prvo fizički napao članicu svoje obitelji, da bi je potom u dvorištu kuće tupim predmetom udario u glavu, nanijevši joj teške tjelesne ozljede zbog kojih je hitno prebačena u Kliničku bolnicu Dubrava.
Drama u ugostiteljskom objektu
Nakon što je teško ozlijedio ženu, 33-godišnjak se uputio u obližnji ugostiteljski objekt. Tamo je svojim ponašanjem u rastrojenom stanju izazvao paniku među prisutnim građanima.
Zagrebački policajci su po dolasku morali upotrijebiti sredstva prisile kako bi savladali muškarca, nakon čega je on prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.
Osumnjičeni se trenutno nalazi pod nadzorom u zdravstvenoj ustanovi, a po otpuštanju ga čeka kriminalističko istraživanje koje će utvrditi sve detalje ovog brutalnog napada.
