STRAVA U ZELINI Članicu obitelji tupim predmetom udarao po glavi pa upao u kafić i divljao!

Teško ozlijeđena 65-godišnjakinja i uhićenje rastrojenog muškarca uz uporabu sile epilog su nasilnog pohoda koji je započeo u krugu obitelji, a završio pred šokiranim gostima lokalnog kafića na području Svetog Ivana Zeline. Muškarac (33) je jučer prvo fizički napao članicu svoje obitelji, da bi je potom u dvorištu kuće tupim predmetom udario u glavu, nanijevši joj teške tjelesne ozljede zbog kojih je hitno prebačena u Kliničku bolnicu Dubrava.

Drama u ugostiteljskom objektu

Nakon što je teško ozlijedio ženu, 33-godišnjak se uputio u obližnji ugostiteljski objekt. Tamo je svojim ponašanjem u rastrojenom stanju izazvao paniku među prisutnim građanima.

Zagrebački policajci su po dolasku morali upotrijebiti sredstva prisile kako bi savladali muškarca, nakon čega je on prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Osumnjičeni se trenutno nalazi pod nadzorom u zdravstvenoj ustanovi, a po otpuštanju ga čeka kriminalističko istraživanje koje će utvrditi sve detalje ovog brutalnog napada.