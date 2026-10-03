Najmanje pet osoba izgubilo je život u novom izraelskom napadu na grad Gazu, dok su spasioci tragali za preživjelima među ruševinama. Prema navodima izvora, napad je bio usmjeren na dužnosnika Hamasa, a izraelska vojska još uvijek provjerava informacije o njegovoj sudbini.
Najmanje pet mrtvih u novom izraelskom napadu na Gazu
Najmanje pet osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, priopćile su palestinske hitne službe u subotu.
Izvori u bolnici al-Šifa rekli su da je najmanje petero ljudi ozlijeđeno, od kojih neki teško, u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada.
Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima.
Itay Blumental, vojni dopisnik izraelske televizije Kan, rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas.
Rekao je da je Ali al-Omari bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u Pojasu Gaze.
Izraelska vojska kasnije je potvrdila da je izvela napad. Rekla je da još uvijek utvrđuje je li al-Omari ubijen.
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