Najmanje pet mrtvih u novom izraelskom napadu na Gazu

Najmanje pet osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, priopćile su palestinske hitne službe u subotu.

Izvori u bolnici al-Šifa rekli su da je najmanje petero ljudi ozlijeđeno, od kojih neki teško, u napadu na stan u zgradi u zapadnom dijelu grada.

Spasioci su pretraživali ruševine u potrazi za preživjelima.

Itay Blumental, vojni dopisnik izraelske televizije Kan, rekao je na X-u da su izraelske snage izvršile ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas.

Rekao je da je Ali al-Omari bio vodeći kandidat na planiranim tajnim izborima za vođu Hamasa u Pojasu Gaze.

Izraelska vojska kasnije je potvrdila da je izvela napad. Rekla je da još uvijek utvrđuje je li al-Omari ubijen.