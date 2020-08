Najmanje pet mrtvih u tropskoj oluji koja je poharala SAD

<p>Najmanje pet osoba smrtno je stradalo u tropskoj oluji Isaias koja je poharala istočnu obalu Sjedinjenih Država, a stotine tisuća ljudi su i dalje bez električne energije u srijedu ujutro.</p><p>Nakon što je zahvatila Sjevernu Karolinu kao uragan 1. kategorije u ponedjeljak navečer, Isais se zatim ublažila u tropsku oluju i krenula duž Atlantske obale.</p><p>Sada je stigla do Kanade, gdje se nadaju da će se raspršiti, navodi Nacionalni centar za uragane (NHC).</p><p>Tornado je srušio jednu kuću u Sjevernoj Karolini i ubio dvije osobe, rekao je guverner države Roy Cooper. Još dvije osobe su smrtno stradale u padu stabala na njihove automobile, jedna u New Yorku i jedna u Marylandu.</p><p>U Delawareu je jednu stanovnicu (80) usmrtila grana stabla.</p><p>Oko tri milijuna ljudi je bilo pogođeno nestankom struje, posebice u državama Maryland, New Jersey, New York i Connecticut.</p>