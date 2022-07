Najpoznatija hrvatska punica: 'Ništa od mog bacanja s mosta! Zet? On ima samo jednu manu'

Evo još jednih novinara. Uđite, uđite. Hoćete li što popiti? Vruće je danas bilo. Dočekao nas je tako odlično raspoloženi najpoznatiji zet u Hrvatskoj Danijel Džoja dok je u kuću svoje punice u Komarni slavio rođendan svoje kćerke.

POGLEDAJTE VIDEO: Što mještani misle o otvaranju Pelješkog mosta?

Gdje vam je punica, nije valjda odlučila ispuniti obećanje na mosti, u šali smo upitali Danijela.

- Ha-ha... Ma ništa od toga, most su izgradili Europska unija i Kinezi, nisu Hrvati. Punica je za sad sigurna - odgovara nam Danijel kroz smijeh. Uz njega je supruga koja nam je rekla da mu više nije supruga, nakon svega. Naravno, sve je to govorila u šali. Još su uvijek sretni i vrlo zaljubljeni. Drugi zet, odnosno Danijelov šogor je bio šutljiviji, on se nije htio petljati u ta obećanja. Rekao nam je da je to na njima, ali je on uvijek uz šogora, a time i uz punicu. Na otvorenje mosta neće ići jer imaju malu djecu, a i temperature su previsoke. Pratit će sve s plaže u Komarni otkuda puca pogled na Pelješki most.

Krenuli smo u potragu za punicom, zadnje informacije su da je otišla do plaže naći se s prijateljima. I tamo smo je našli.

Napokon smo vas našli, tražimo vas cijeli dan, rekosmo veseloj punici.

- Ma telefon mi zvoni kao lud, nisam se javljala. Malo sam si mira poželjela - odgovara nam Joška Parmać Jerković. I, što ćemo s obećanjem, most je napravljen, šalimo se s Joškom.

- A, ne, ne. Uvjeti nisu ispunjeni za moje bacanje s mosta. One godine kada je Ivo Sanader postavio kamen temeljac i rekao da se most gradi za 18 mjeseci, ja i moj kum, koji sad sjedi pokraj mene, smo se dogovorili da ćemo se baciti. Pošto se to nije ispunilo, uključili se Europska unije i Kinezi te izgradili most i zbog toga ništa od skoka. Ma kome žao, a kome krivo - govori nam Joška, dok zet Danijel klima glavom. Upitali smo ga slaže li se s tim.

- A šta ću, moram se složiti. Pravila su pravila, ali neka je meni moje punice - odgovara nam Danijel, koji sa ženom i dvoje djece živi u Zagrebu. Pitali smo Jošku hoće li na svečano otvorenje Pelješkog mosta.

- Ma kakvi, dobro je meni ovdje s plaže, sve vidim, a ne moram gledati neka lica tamo koja ne mogu gledati preko TV-a. Bit ću ovdje, dobro je meni tu - govori nam Joška, koja živi na relaciji Metković-Komarna, ali preko ljeta je u Komarni.

- Tad se rastajem od muža, koji je mesar u Metkoviću. Vidim ga samo nedjeljom kad dođe vidjeti svoje unuke, ima li ljepšeg, ovdje sam sa svojom djecom, imam dvije kćerke blizanke, a u djecu smatram i svoje zetove koji su mi super - kaže nam Joška. A koji vam je najdraži, upitali smo je.

- A prvi su uvijek najslađi, tako je meni i moj Danijel. A i sve mi radi. Zalijeva mi cvijeće, kuha, pere, čisti... Ma sve mi radi, ne bih ga dala ni za što. Ali, ali ima jednu manu - zaintrigirala nas je Joška te odmah nastavila:

- Rijetki je Hercegovac, koji nije bogat i koji mi nije donio milijune i veliko imanje u kuću. Zamislite vi to, pa gdje to ima - govori nam Joška kroz smijeh dok njezin najdraži zet uzdahnuše. Jedino oko čega se svađaju je politika pa je i ne spominje. Draže im je kupati se, veseliti i slaviti, a zet svojoj punici dolazi svako ljeto.

