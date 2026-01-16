Najpoznatije hrvatske sijamske blizanke danas slave: Sretan 7. rođendan Kristini i Valentini!

Danas, 16. siječnja 2026., najpoznatije hrvatske sijamske blizanke, Kristina i Valentina Tambolaš, slave sedmi rođendan, sedam godina otkako su pobijedile sve prognoze i postale simbol borbe, nade i obiteljske ljubavi.

Ovaj dvojac iz mjesta Bušetina kraj Virovitice već se pri samome početku života suočio se s nevjerojatnim izazovima. Bile su spojene prsnim košem, jetrom i crijevima, a liječnici su im davali tek oko 16 % šanse za preživljavanje.

U trenutku kad je liječnica na pregledu rekla njihovoj mami Mariji Tambolaš da nosi sijamske blizanke, svijet se činio kao da je stao. Ali ne samo da su Kristina i Valentina preživjele, nego su uspjele rasplamsati nadu u srcima svoje obitelji i liječničkog tima.

Nakon rođenja, već s nekoliko tjedana krenula je teška borba za njihov život. Vijest da su spojene jetrom i donjim dijelom prsnog koša značila je vrlo nizak postotak preživljavanja.

Operativni zahvat kojim su razdvojene trajao je oko 15 sati, a vodilo ga je 14 vrhunskih liječnika u KBC-u Zagreb. Kad su se napokon razdvojile, i postale samostalne djevojčice, počela je nova faza njihove priče. Put oporavka bio je dug, kroz hospitalizacije i prilagodbe na novi život.

Sedam godina kasnije, Kristina i Valentina su zdrave, razigrane i vedre djevojčice. Redovite kontrole pokazuju da se razvijaju u potpunosti samostalno, a više ih ništa ne ograničava u svakodnevnoj igri i djetinjstvu, pisali smo u studenom prošle godine.

Roditelji i starija braća i sestra dio su njihove svakodnevice, od igre u dvorištu do nestašluka u kući. Iako se ponekad posvađaju kao sva djeca njihova uzrasta, njihova veza je neraskidiva.

Zato, želimo im još mnogo zdravih, sretnih i bezbrižnih godina!