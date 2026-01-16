Obavijesti

News

Komentari 0
VELIK DAN

Najpoznatije hrvatske sijamske blizanke danas slave: Sretan 7. rođendan Kristini i Valentini!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Najpoznatije hrvatske sijamske blizanke danas slave: Sretan 7. rođendan Kristini i Valentini!
4
Foto: Virovitičko-podravska županija/Facebook

Sedam godina kasnije, Kristina i Valentina su zdrave, razigrane i vedre djevojčice. Redovite kontrole pokazuju da se razvijaju u potpunosti samostalno, a više ih ništa ne ograničava u svakodnevnoj igri

Admiral

Danas, 16. siječnja 2026., najpoznatije hrvatske sijamske blizanke, Kristina i Valentina Tambolaš, slave sedmi rođendan, sedam godina otkako su pobijedile sve prognoze i postale simbol borbe, nade i obiteljske ljubavi.

Ovaj dvojac iz mjesta Bušetina kraj Virovitice već se pri samome početku života suočio se s nevjerojatnim izazovima. Bile su spojene prsnim košem, jetrom i crijevima, a liječnici su im davali tek oko 16 % šanse za preživljavanje.

SIJAMSKE BLIZANKE Kristina i Valentina bile su spojene prsnim košem: 'Davali su im 16 posto šanse za život'
Kristina i Valentina bile su spojene prsnim košem: 'Davali su im 16 posto šanse za život'

U trenutku kad je liječnica na pregledu rekla njihovoj mami Mariji Tambolaš da nosi sijamske blizanke, svijet se činio kao da je stao. Ali ne samo da su Kristina i Valentina preživjele, nego su uspjele rasplamsati nadu u srcima svoje obitelji i liječničkog tima.

Nakon rođenja, već s nekoliko tjedana krenula je teška borba za njihov život. Vijest da su spojene jetrom i donjim dijelom prsnog koša značila je vrlo nizak postotak preživljavanja.

Operativni zahvat kojim su razdvojene trajao je oko 15 sati, a vodilo ga je 14 vrhunskih liječnika u KBC-u Zagreb. Kad su se napokon razdvojile, i postale samostalne djevojčice, počela je nova faza njihove priče. Put oporavka bio je dug, kroz hospitalizacije i prilagodbe na novi život.

Sedam godina kasnije, Kristina i Valentina su zdrave, razigrane i vedre djevojčice. Redovite kontrole pokazuju da se razvijaju u potpunosti samostalno, a više ih ništa ne ograničava u svakodnevnoj igri i djetinjstvu, pisali smo u studenom prošle godine.

CURE, SRETAN 2. ROĐENDAN Sijamske blizanke: Seke su bile spojene, imale su zajedničku jetru, a danas su zdrave i vesele
Sijamske blizanke: Seke su bile spojene, imale su zajedničku jetru, a danas su zdrave i vesele

Roditelji i starija braća i sestra dio su njihove svakodnevice, od igre u dvorištu do nestašluka u kući. Iako se ponekad posvađaju kao sva djeca njihova uzrasta, njihova veza je neraskidiva.

Zato, želimo im još mnogo zdravih, sretnih i bezbrižnih godina!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U Europu stiže polarna hladnoća
NOVI HLADNI VAL

U Europu stiže polarna hladnoća

Veće promjene moguće su tamo krajem siječnja, pod utjecajem postojane sibirske anticiklone...
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026