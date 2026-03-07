Obavijesti

News

Komentari 12
KOMENTIRA: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Najprofitabilnija valuta u Hrvatskoj je zastupnički mandat

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Najprofitabilnija valuta u Hrvatskoj je zastupnički mandat
Zagreb: Dario Zurovec na današnjem glasovanju u Saboru | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U igri “presloži Vladu” nije problem samo u zastupnicima spremnima na pretrčavanje, nego u sustavu koji takvu praksu dopušta

Admiral

U hrvatskoj politici mandat zastupnika često izgleda kao valuta za trgovanje, a ne kao izraz povjerenja koje su građani dali na izborima. Kod svake krize vladajućih u mandatu Andreja Plenkovića gledamo istu predstavu: preslagivanje, kalkulacije i lov na ruke u Saboru. Primjeri prelazaka oporbenih zastupnika u redove vladajućih, nažalost, više nikoga ne iznenađuju. Ono što bi u ozbiljnim demokracijama izazvalo politički potres, u Hrvatskoj je postalo rutina. Mandati se seljakaju između političkih blokova bez ikakve odgovornosti prema onima koji su im taj mandat omogućili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Izrael i Iran ne staju s udarima, čelnik Irana odgovorio Trumpu
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael i Iran ne staju s udarima, čelnik Irana odgovorio Trumpu

Predsjednik Trump poručio je da neće biti pregovora s Iran nego samo 'bezuvjetna predaja', dok Izrael tvrdi da je pojačao napade na Teheran i druge ciljeve diljem zemlje tijekom prvog tjedna zajedničke ofenzive.
Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'
NOVI ČLAN VLADAJUĆE VEĆINE

Zurovec: 'Možda će mi birači i zamjeriti, ali bitni su projekti. Dabro? Da, bio je to glup potez'

Svi političari imaju pravo na mišljenje, ja se neću baviti nekonkretnim pričama, niti naslikavanjima i glupostima, to mene ne zanima. Mene zanimaju konkretni razgovori i projekti, rekao je Zurovec
Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?
RASPALA SE

Gotov je očevid tri tijela koja su pronašli u kući u Istri: Muškarac umro od unutarnjeg krvarenja?

Istarska policija intenzivno nastavlja rasvjetljavati sve okolnosti koje su dovele do smrti tri osobe u obiteljskoj kući u mjestu Filipini u Istri. Identitet im je i dalje nepoznat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026