U igri “presloži Vladu” nije problem samo u zastupnicima spremnima na pretrčavanje, nego u sustavu koji takvu praksu dopušta
Najprofitabilnija valuta u Hrvatskoj je zastupnički mandat
U hrvatskoj politici mandat zastupnika često izgleda kao valuta za trgovanje, a ne kao izraz povjerenja koje su građani dali na izborima. Kod svake krize vladajućih u mandatu Andreja Plenkovića gledamo istu predstavu: preslagivanje, kalkulacije i lov na ruke u Saboru. Primjeri prelazaka oporbenih zastupnika u redove vladajućih, nažalost, više nikoga ne iznenađuju. Ono što bi u ozbiljnim demokracijama izazvalo politički potres, u Hrvatskoj je postalo rutina. Mandati se seljakaju između političkih blokova bez ikakve odgovornosti prema onima koji su im taj mandat omogućili.
