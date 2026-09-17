Očekuje se da će mlada Stara trta iz godine u godinu davati sve bogatiji urod, a njezina simbolična berba postati jedna od lijepih tradicija Nedelišća - zaključili su
STARA TRTA IZ MARIBORA PLUS+
Najstarija vinova loza dala je prve plodove u Nedelišću: 'Urod je skroman, ali zadovoljni smo'
Čitanje članka: 2 min
Više od četiri stoljeća stara priča stigla je i u Nedelišće, a sada je mlada trta dala i prve plodove. Potomak čuvene Stare trte iz Maribora, najstarije vinove loze na svijetu koja još uvijek rađa, djelatnici Općine Nedelišće posadili su u lipnju 2025. godine ispred zgrade Općine. Nešto više od godinu dana kasnije, s nje su ubrani prvi grozdovi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku