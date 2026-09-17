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STARA TRTA IZ MARIBORA PLUS+

Najstarija vinova loza dala je prve plodove u Nedelišću: 'Urod je skroman, ali zadovoljni smo'

Piše Iva Tomas,
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Najstarija vinova loza dala je prve plodove u Nedelišću: 'Urod je skroman, ali zadovoljni smo'
Nedelišće: Berba grožđa sa stare trte | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Očekuje se da će mlada Stara trta iz godine u godinu davati sve bogatiji urod, a njezina simbolična berba postati jedna od lijepih tradicija Nedelišća - zaključili su

Više od četiri stoljeća stara priča stigla je i u Nedelišće, a sada je mlada trta dala i prve plodove. Potomak čuvene Stare trte iz Maribora, najstarije vinove loze na svijetu koja još uvijek rađa, djelatnici Općine Nedelišće posadili su u lipnju 2025. godine ispred zgrade Općine. Nešto više od godinu dana kasnije, s nje su ubrani prvi grozdovi.

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