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U NJEMAČKOM ZOO-U

Najstarija ženka polarnog medvjeda u zatočeništvu uginula u dobi od 36 godina

Piše HINA,
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Najstarija ženka polarnog medvjeda u zatočeništvu uginula u dobi od 36 godina
Foto: Axel Heimken/DPA
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Zoološki vrt u Neumünsteru rekao je da se zdravlje medvjedice pogoršalo proteklih tjedana zbog starosti

Larissa, najstarija ženka polarnog medvjeda u zatočeništvu na svijetu, uginula je u zoološkom vrtu na sjeveru Njemačke u petak u dobi od 36 godina.

Zoološki vrt u Neumünsteru rekao je da se zdravlje medvjedice pogoršalo proteklih tjedana zbog starosti. Bez nade za oporavak, osoblje je donijelo odluku da joj dopusti da "mirno premine":

Larissa je došla na svijet u zoološkom vrtu u Rotterdamu u Nizozemskoj 1990. godine, a 2017. je preseljena u Neumünster, blizu sjevernog grada Kiela i ubrzo je postala miljenica posjetitelja.

- U svojoj dobi, Larissa je smatrana najstarijom ženkom polarnog medvjeda na svijetu, daleko nadmašivši tipičan životni vijek polarnih medvjeda pod ljudskom skrbi - priopćio je zoološki vrt.

- S Larissom ne gubimo samo iznimnu životinju, nego i osobnost koja oblikuje naš zoološki vrt dugo godina. Njezina smrt ostavlja veliku prazninu, za naš cijeli tim kao i za mnoge ljude koji su pratili njezin život tijekom godina.

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