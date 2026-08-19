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KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+

Najstarijima zdravstvo najviše treba, a najteže do njega dolaze

Piše Bojana Mrvoš,
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Najstarijima zdravstvo najviše treba, a najteže do njega dolaze
Foto: PIXSELL/Saša Zinaja
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Obiteljski liječnici upozoravaju na apsurde naručivanja, Ministarstvo zdravstva odgovara kako “u pravilu, liječnici izlaze ususret najranjivijim skupinama pacijenata kad su upoznati sa situacijom”. A što kad ne izlaze ususret?

Kolokvijalno, generacije najstarijih sugrađana nazivaju “graditeljima” i “željeznima” - izgradili su, svojim doprinosima iz plaća, ali i vlastitim rukama, bolnice koje imamo, škole, fakultete, tvornice, zdravstvo i školstvo, kulturu, sve. Danas su najtiši, najtrpniji, najskromniji te - zaboravljeni i diskriminirani. Svijet je otišao daleko, preselio se na internet, a “graditelje” koji se njime ne služe - zaboravio. Za rođene u vrijeme u kojem je postojao samo tisak, ili samo radio i tisak, u ovome “modernom” svijetu mjesta nema. Iako ovaj svijet apsolutno pripada i najstarijima, koji su ga gradili, i koji mu se ne trebaju prilagođavati, nego obrnuto, u stvarnosti nije tako.

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