Najteža prometna nesreća u Italiji u 2026.: Umrlo je sedam ljudi, njih 25 je ozlijeđeno...

Broj poginulih u teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju poslijepodne dogodila na državnoj cesti SS79 između Ternija i Rietija u središnjoj Italiji popeo se na sedam. Riječ je o jednoj od najsmrtonosnijih prometnih tragedija ovog ljeta u zemlji, a više od 25 osoba je ozlijeđeno, od kojih se nekoliko i dalje nalazi u teškom stanju, navodi talijanski portal Civonline.

Nesreća je dojavljena nešto poslije 16 sati na dionici između mjesta Colli sul Velino i izlaza za Greccio, kada su se iz zasad neutvrđenih razloga frontalno sudarili kamper i turistički autobus tvrtke Troiani. Autobus je prometovao kao shuttle linija između gornjeg i donjeg vidikovca poznatog slapa Cascata delle Marmore, jedne od najposjećenijih turističkih atrakcija u središnjoj Italiji. U lančanom sudaru sudjelovala su i dva osobna automobila koja su se kretala iza glavnih vozila.

Foto: VIGILI DEL FUOCO

Silina sudara bila je razorna. Kamper je gotovo potpuno uništen, dok je prednji dio autobusa teško smrskan. Vatrogasci su satima izvlačili zarobljene putnike iz olupina, a na mjesto nesreće upućene su brojne ekipe hitne pomoći, helikopteri iz Umbrije i Lacija, pripadnici civilne zaštite, policija i djelatnici državne cestarske službe.

Među poginulima su putnici iz kampera, dvojica vozača autobusa te nekoliko putnika koji su se vraćali s izleta na slapove Marmore. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice u Terniju, Rietiju, Folignu i rimsku bolnicu Gemelli.

Talijanske vlasti postupno otkrivaju identitete stradalih. Među njima je 68-godišnji Giampiero Colasanti iz Narnija, poznat pod nadimkom "Scintilla". Bio je obrtnik i dugogodišnji volonter poznate srednjovjekovne manifestacije Corsa all'Anello, gdje su ga mnogi poznavali kao predanu i uvijek spremnu osobu za pomoć. U kamperu je s njim putovala i njegova partnerica, 59-godišnja Daniela Bellanca, zaposlenica trgovačkog lanca Superconti. Par se vraćao s motociklističkog skupa u regiji Abruzzo.

Život je izgubio i 49-godišnji Federico Romualdi iz mjesta Torreorsina, jedan od dvojice vozača autobusa, koji je tek nedavno počeo raditi za prijevozničku tvrtku Troiani. Identiteti preostalih poginulih još se službeno potvrđuju, no talijanski mediji navode da je riječ o drugom vozaču autobusa i nekoliko putnika.

Uzrok nesreće još nije poznat. Istragu vodi prometna policija u suradnji s državnim odvjetništvom u Terniju, a jedna od mogućih pretpostavki jest da je kamper prešao u suprotni prometni trak. Konačan odgovor dat će vještačenja, analiza tragova na kolniku i pregled svih uključenih vozila.

Foto: VIGILI DEL FUOCO

Predsjednica regije Umbrija Stefania Proietti tragediju je opisala kao "katastrofalnu izvanrednu situaciju", te je istaknula da je odmah nakon prve dojave aktiviran protokol za masovne nesreće. U akciji spašavanja sudjelovale su brojne medicinske ekipe iz dviju talijanskih regija, a civilna zaštita organizirala je pomoć neozlijeđenim putnicima i članovima njihovih obitelji te psihološku potporu svima pogođenima tragedijom.