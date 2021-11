Na stranicama Interpola, najveće međunarodne policijske organizacije, jedine koja ima sustav tjeralica na globalnoj razini dostupan 24 sata dnevno u svim državama članicama, najviše pozornosti izazivaju crvene tjeralice.

Njih raspisuju kad traže ljude za koje sumnjaju da su počinile najteže zločine, ali i one koje su u bijegu jer se protiv njih vodi kazneni postupak za takve zločine ili one osuđene i moraju se javiti u zatvor, a to nisu učinili.

Na crvenoj Interpolovoj tjeralici je 27 Srba koje traže zbog ubojstva, droge, pedofilije... Zahtjev za njihovim izručenjem podnijele su Crna Gora, BiH, Mađarska, Cipar, Češka... Jednog narko bosa traži Brazil, piše Kurir i donosi listu svih Srba na tjeralici.

Među njima je i jedna žena, Slobodanka Boba Tošić (35), bivša Miss fotogeničnosti BiH i nekadašnja Playboyeva zečica.

Slobodanka Boba Tošić

Rodom iz Han Pijeska u Bosni i Hercegovini, Slobodanku traže zbog sudjelovanja u pokušaju ubojstva Đorđa Ždrale zvanog Đoka i sumnjaju da je dio bande koja je ukrala milijune eura. Na čelu bande bio je njezin bivši dečko Darko Elez.

Ždrale je Elezov kum koji je postao njegov najveći neprijatelj.

Kad je počeo postupak protiv nje, Slobodanka je pobjegla, a uhitili su je u Hrvatskoj i izručili u BiH u srpnju 2015. Godinu dana kasnije dobila je dvije i pol godine zatvora. No pobjegla je iz kućnog pritvora. Od tada nemaju pojma gdje je.

Tužitelji tvrde da je tijekom 2006. namamila Đorđa Ždralu na kojeg su potom zapucali.

Namamila Đoku

Ždrale, koji je kasnije osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva Ljubiše Savića Mauzera, rekao je da je Slobodanku upoznao u zatvoru, gdje je dolazila u posjet djedu. Kaže i kako ju je jedanput vidio u društvu Darka Eleza, njezinog bivšeg dečka.

Ždrale je dodao da je, kad se god nalazio sa Slobodankom, ona tražila da na vozilu budu zatamnjena stakla. Na dan kad su ga pokušali ubiti, tvrd da mu je poslala SMS da dođe po nju.

Kad je došao po nju, rekla mu je da mora kod prijateljice po skriptu za ispit. Dovezli su se u naselje Vranješ u istočnom Sarajevu gdje su na Ždralu zapucala dvojica muškaraca. Ždrale je teško ranjen, ali je preživio.

Slobodanku Tošić uhitili u Hrvatskoj

- Nisam krim misica! - rekla je Slobodanka kad je počinjao postupak protiv nje. Dodala je kako se našla na udaru lokalnih krimosa i najvećeg među njima, Đorđa Ždrale koji ju je fizički maltretirao. Kaže i kako joj je uvijek bio za petama.

- Napustila sam studij zbog njega. Nisam sudjelovala u pokušaju njegovog ubojstva - tvrdila je.

Sud joj nije povjerovao.

Osudili su je na dvije i pol godine zatvora, ali ona zatvora vidjela nije. Pobjegla je iz kućnog pritvora, a mediji su tada pisali da su joj pomogli kriminalci bliski Darku Elezu, nekadašnjem vođi kriminalnog klana iz istočnog Sarajeva.

Sumnja se da su joj oni pomogli da neometano prijeđe granicu i sakrije se u Beogradu. BiH je odmah raspisao tjeralicu za njom, ali od 2017. godine nitko ne zna gdje se Slobodanka nalazi.