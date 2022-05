'Najubojitiji' snajperist svijeta se vratio iz Ukrajine: Vidio sam smrt, taj osjet se ne zaboravlja

Iako su više puta stizale informacije kako je ubijen, najpoznatiji svjetski snajperist, Kanađanin poznat samo pod imenom Wali, u jednom se komadu vratio u svoj rodni Quebec. S lokalnim je medijima podijelio svoja užasavajuća iskustva s ratišta u Ukrajini...

- Sretan sam što sam još živ, stvarno je bilo blizu nekoliko puta - govori na startu Wali i potom opisuje kako je izgledao njegov dolazak u Ukrajinu i prvi dani tamo...

- Morao si poznavati nekoga, tko je poznavao nekoga, tko ti je rekao da će ti u nekoj staroj brijačnici dati AK-47. Morao si se tako petljati s vojničkom opremom skupljajući komade i streljivo lijevo-desno, s oružjem koje je u više ili manje dobrom stanju. Mnogi se isprse kad stižu u Ukrajinu, ali odlaze s repom među nogama - priča Wali, koji je sudjelovanjem u ratnim akcijama u Siriji i Afganistanu stekao reputaciju najubojitijeg snajperista svijeta.

Prvo je bio raspoređen u blizini glavnog grada Kijeva, a onda je otišao u Donbas. Tamo se i dogodila tragedija zbog koje se Wali odlučio vratiti u Kanadu... Zauzeo je snajperski položaj u blizini rova u kojem su bili ukrajinski vojnici. Kao što je vjerojatno većini poznato, u ovoj regiji traju neki od najtežih sukoba u kojma, kaže Wali, do izražaja dolazi ruska superiornost u vatrenoj moći i dometu artiljerije.

- Dva vojnika izašla su iz rova zapaliti cigaretu. Rekao sam im da se ne izlažu, ali... - započinje Wali i odmah nastavlja:

- Nisu me poslušali. Bilo je prekasno. Već idućeg trenutka pogodila ih je visoko precizna granata iz ruskog tenka. Snažno je eksplodirala. Vidio sam kako geleri prolaze poput lasera. Nisam ništa čuo, odmah me zaboljela glava. Bilo je užasno nasilno. Sve se 'čulo' na smrt, teško je to opisati; taj jezivi osjet spaljenog mesa, sumpora i kemikalija. Tako je neljudski sve to - priča Wali.

U razgovor se potom ubacila njegova supruga, koju je nazvao pri povratku s terena tog kobnog dana.

- Pokušavao mi je objasniti da je dvoje ljudi umrlo. Rekao je: 'Mislim da sam učinio dovoljno? Jesam li učinio dovoljno?' Izgleda da je htio da mu kažem da se vrati kući", kaže ona.

Na kraju je odlučio, ponajviše zbog jednogodišnjeg sina i supruge, napustiti ratište.

- Vidio sam da me sin zaboravlja i da me ne prepoznaje prilikom video-poziva. Da sam poginuo ja bi za njega samo bio priča. Priča o ocu koji je otišao u Ukrajinu i nije se vratio. - priča Wali za Le Presse i nastavlja:

- Ali srce me vuče natrag na front. Još u sebi imam tu žar. Znam da sam se igrao sa srećom. Nikad se ne zna kada će strani borci napraviti razliku na terenu. To je poput aparata za gašenje požara: beskoristan je dok ne izbije požar - dodaje Wali.

Iako nosi titulu 'najubojitijeg' snajpera, u Ukrajini je, kaže, ispalio tek dva metka. I to oba kao upozorenje.

- To je rat strojeva, gdje hrabri ukrajinski vojnici trpe vrlo teške gubitke od granatiranja, ali propuštaju mnoge prilike da oslabe neprijatelja jer im nedostaje tehničko-vojno znanje. Da su Ukrajinci imali tehniku koje smo mi imali u Afganistanu za komunikaciju s topništvom, mogli smo napraviti pokolj nad Rusima - govori snajperist za kraj.

