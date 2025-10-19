Obavijesti

News

Komentari 3
HTIO S NOVCEM IZ ZEMLJE

Najveća zapljena na hrvatskoj granici: Albancu našli više od 700.000 eura u automobilu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Najveća zapljena na hrvatskoj granici: Albancu našli više od 700.000 eura u automobilu
Foto: Carina.hr

Vozač, državljanin Albanije, nije prijavio gotovinu prilikom izlaska iz Republike Hrvatske, kako je zakonom propisano – ni pisanim ni elektroničkim putem.

Na graničnom prijelazu Karasovići carinici i policajci spriječili su pokušaj krijumčarenja velike količine novca. U osobnom automobilu albanskih registarskih oznaka pronađeno je čak 702.435 eura skrivenih u vozilu.

Novac je otkriven tijekom pojačanog nadzora koji su proveli ovlašteni carinski službenici i policijski djelatnici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Vozač, državljanin Albanije, nije prijavio gotovinu prilikom izlaska iz Republike Hrvatske, kako je zakonom propisano – ni pisanim ni elektroničkim putem.

Foto: Carina.hr

Gotovina je oduzeta, a osumnjičeni uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela te je predan pritvorskom nadzorniku.

Radi se o najvećoj zapljeni gotovine na hrvatskim graničnim prijelazima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara
Pješakinja poginula u Splitu
TEŠKA NESREĆA

Pješakinja poginula u Splitu

Prometna nesreća dogodila se u 6​.40​ sati u Ulici Domovinskog rata kod nadvo​žnjaka Pujanke​, gdje je vozačica (22) osobnog vozila  udarila u stariju ​ženu koja je​ neoprezno prelazila cestu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025