Najveća zapljena na hrvatskoj granici: Albancu našli više od 700.000 eura u automobilu
Na graničnom prijelazu Karasovići carinici i policajci spriječili su pokušaj krijumčarenja velike količine novca. U osobnom automobilu albanskih registarskih oznaka pronađeno je čak 702.435 eura skrivenih u vozilu.
Novac je otkriven tijekom pojačanog nadzora koji su proveli ovlašteni carinski službenici i policijski djelatnici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske. Vozač, državljanin Albanije, nije prijavio gotovinu prilikom izlaska iz Republike Hrvatske, kako je zakonom propisano – ni pisanim ni elektroničkim putem.
Gotovina je oduzeta, a osumnjičeni uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela te je predan pritvorskom nadzorniku.
Radi se o najvećoj zapljeni gotovine na hrvatskim graničnim prijelazima.
