NAJVEĆE HVALA, DOBRI LJUDI! Ispunili ste sve želje 94 djece

Dragi čitatelji, u samo sat vremena, rekordnih i nevjerojatnih sat vremena, upisali ste se za ispunjenje božićnih želja djece iz naše akcije u suradnji sa Centrom za djecu Zagreb u Nazorovoj. Hvala vam beskrajno na tome, pokazali ste koliko srce imate, a ovoj ste djeci postali novi prijatelji. Jako ćete ih razveseliti poklonima koje ste odabrali kupiti za njih.

Riječ je o 94 djece koja žive sa svojim obiteljima, no njihovi roditelji trebaju pomoć stručnjaka kako bi poboljšali svoje roditeljske kompetencije. Pomoć su im zato obiteljske suradnice iz Nazorove, koje roditeljima pomažu naučiti bolje brinuti o djeci, o kućanstvu, naučiti ih boljoj obiteljskoj komunikaciji, i kako rješavati svakodnevne probleme i poteškoće - kako čitavu obitelj učiniti funkcionalnijom. Zahvaljujući toj pomoći, usluzi koja postoji tri godine, puno djece nije moralo biti izdvojeno iz obitelji, i smješteno u dom ili udomiteljsku obitelj. Naučili su kako biti prava obitelj.

Ta su nam djeca preko obiteljskih suradnika prišapnula svoje božićne želje, a vi ste, dragi čitatelji, u samo sat vremena od objave naše akcije rezervirali "kućicu" za svako dijete, odlučili ispuniti njihovu želju. Brzinom svjetlosti postali se Djed Mraz svakom tom djetetu, kojem ćete obasjati Božić.

Sad je još samo potrebno da poklon koje je dijete poželjelo kupite i pošaljete ga, ili osobno odnesete na adresu podružnice Centra za djecu Zagreb, koja je bila navedena uz inicijale djeteta. Na paket svakako napišite napomenu "Za dijete iz božićne akcije 24sata", inicijale, dob i spol djeteta koji su u odabranoj "kućici" bili navedeni. U slučaju da ste odabrali ispuniti želju djeteta, a ipak to niste u mogućnosti učiniti, javite nam se na reporter@24sata.hr, kako bi dječju želju ispunio netko drugi. Nemojmo djecu razočarati.

Hvala vam još jednom, dragi, novi prijatelji ove djece, za njih ste učinili puno, makar su im želje skromne. Svima nama ostalima pokazali ste koliko dobrote i ljudskosti još ima u ovom, često surovom svijetu. Sretan vam Božić!