Najveći intelektualni influencer današnjice, Yuval Noah Harari, u listopadu dolazi u Zagreb

Najpopularniji intelektualac današnjice, pritom i najveći intelektualac influencer, Yuval Noah Harari, u listopadu dolazi u Zagreb u organizaciji Agencije IMC. Izraelski povjesničar i filozof koji često savjetuje političke i poslovne lidere svijeta, autor je svjetskih bestselera "Sapiens: Kratka povijest čovječanstva", "Homo deus: Kratka povijest sutrašnjice", "21 lekcija za 21. stoljeće" te najnovijeg "Neksusa" o povijesti informacijskih mreža od kamenog doba do današnje umjetne inteligencije. Ili, kako je Harari naziva, "alien", "izvanjska" inteligencija, jer je potpuno drukčija od svega ljudskog, toliko da čak nije niti organska.

Nastupit će 23. listopada u dvorani Lisinski u Zagrebu, a njegovom će nastupu istoga dana prethoditi panel koji će okupiti stručnjake iz područja komunikacija, znanosti i prava. Razgovor s Yuvalom Noahom Hararijem u Lisinskom vodit će profesorica Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti, nakon kojeg će mu i publika moći postavljati pitanja. Na panelu će se raspravljati o najaktualnijim pitanjima današnjice: budućnosti demokracije u digitalnom dobu, utjecaju umjetne inteligencije na društvo te važnosti komunikacije i „istine“ u svijetu u kojem, moguće, ništa nije onakvim kakvim se čini. Karte za događaj će se od 19. svibnja prodavati preko sustava Lisinskog, po cijeni od - za cijeli konferencijski dan - 250 do 400 eura, ovisno o kategoriji sjedećeg mjesta.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dan ranije, 22. listopada, u hotelu Westin u Zagrebu održat će se VIP event s vodećim gospodarstvenicima i uzvanicima, njih stotinjak pozvanih, na kojem će razgovor s Hararijem voditi novinarka i vanjskopolitička komentatorica Ivana Dragičević.

"Vatra nam je dala moć, poljoprivreda nas je učinila sve gladnijima, novac nam je dao svrhu, a znanost nas je učinila ubojitima", poručuje Harari u svom prvijencu, "Sapiensu". Njegova su djela prevedena na više od 60 jezika, prodana u milijunima primjeraka šrom svijeta, nastupao je uživo pred 600 tisuća ljudi, u više od dvadeset zemalja svijeta. Ne puno zemalja, s obzirom na popularnost. No, eto, u Hrvatsku je pristao doći.

- O dovođenju Hararija u Zagreb razmišljam otkad je objavio svoju prvu knjigu, "Sapiensa". Zahvaljujući aspolutnom i brzom pristanku 24sata, koji su nam medijski sponzor, i koji su mi pomogli steći dovoljno hrabrosti za to, krenula sam dalje u organizaciju njegovog dolaska, rekla je prilikom predstavljanja Hararijevog dolaska u Zagreb Ankica Mamić, vlasnica i direktorica IMC agencije, glavna organizatorica događaja.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- U vremenu brzih promjena i dubokih izazova, povjerenje među ljudima postaje temelj na kojem gradimo budućnost. Yuval Noah Harari nas podsjeća da nijedan društveni poredak ne može opstati bez zajedničkog vjerovanja u pravila i vrijednosti koje nas povezuju. Povjerenje ne proizlazi iz straha ili prisile, već iz uvjerenja u priče koje dijelimo i institucije koje zajedno stvaramo. Danas, kad se istina lako gubi u buci dezinformacija, odgovornost stručnjaka za odnose s javnostima postaje ključna, dodala je Mamić.

Kako je istaknula Grbeša Zenzerović, velika joj je čast što će u listopadu moći voditi razgovor s, kako ga je nazvala, "najvećim globalnim influencerom svoga kova".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- On je izvrstan pripovjedač, jako pametan čovjek koji zna ispričati priču i jednostavno objasniti kompleksne teme. Čovjek koji nas potiče na razmišljanje. Danas u svijetu imamo više autokracija nego demokracija - prije dvadeset godina je bilo 50 posto autokracija, danas ih je preko 70 posto. To znači da je demokracija doista u problemu, a tehnologija koja čini puno dobroga, istodobno doprinosi i slabljenju demokracije. Vidimo što se događa u Americi, i u tom će smislu Hararijevo gostovanje u Zagrebu biti jako važno, rekla je Grbeša Zenzerović. Harari je kod nas dosad bio jednom, prije točno deset godina, kad još nije bio planetarno poznat. Predstavljao je svoju prvu knjigu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, dok ga sad u Lisinskom ima priliku slušati puno više ljudi.

Velik je uspjeh agencije što ga dovodi u Hrvatsku, smatra Grbeša.

- Njegov je dolazak velik plus za sve, i dašak intelektualne provokativnosti koja Zagrebu i Hrvatskoj jako treba, zaključila je profesorica.

Ivana Dragičević se nadovezala riječima kako se "Hrvatska intelektualno provincijalizirala", zbog čega je Hararijev dolazak "jedinstvena prigoda za izravan susret naše političke i poslovne elite s jednim od najutjecajnijih mislilaca današnjice"

- Prisustvo ovom razgovoru prilika je za direktno stjecanje vizionarskih perspektiva i inspiraciju za odgovorno vođenje u vremenu u kojem se paradigme mijenjaju, a pitanje odgovornosti elita u tim procesima važnije je no ikad, istaknula je Dragičević.

Na pitanje je li naša politička elita zainteresirana za Hararijev nastup, Ankica Mamić je kazala kako za sad takvog, službenog odgovora nema.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- To me iznenađuje, jer Harari sad, primjerice, gostuje u Estoniji u dvorani s preko deset tisuća ljudi, i uz podršku tamošnje vlade. Kod nas političkog interesa još nema, ali ima vremena do listopada, nadam se da će i naši političari biti zainteresirani za njegov dolazak, kazala je Mamić. Dragičević se nadovezala konstatacijom da vlast ima odgovornost prema građanima da ljude poput Hararija i sama dovodi u Hrvatsku.

- Harari je i brand, drago mi je što će ga Hrvatska ugostiti. Moramo bti sretni što on, zapravo, želi ugostiti Hrvatsku - tu činjenicu treba jako cijeniti. Naša bi elita zato i marketinški trebala biti zainteresirana za njegov dolazak, dodala je Grbeša Zenzerović, podsjećajući na pop zvijezdu Taylor Swift, u čiju su se turneju i elite aktivno uključile, jer je ona i društveno-politički brand.

- Za naš državni vrh bi trebalo biti jako važno što dolazi intelektualna superzvijezda, Harari koji je izabrao doći u Hrvatsku, a ne negdje drugdje, trebali bi i svoju priliku vidjeti u njegovu dolasku. Oni sami, ali Hrvatska svakako, trebaju prepoznati priliku u tome, naglasila je Grbeša Zenzerović.