Najveći riječni kruzer pristao u Sisku: Dug je čak 110 metara...

Dosad najveći riječni kruzer s osamdesetak stranih turista pristao je u petak u sisačkom putničkom pristaništu, riječ je o 110 metara dugom i 11,5 metara širokom kruzeru "Prinzessin Sisi" s restoranom, barom, suvenirnicom, četiri palube i 78 putničkih kabina u kojima je mjesta za najviše 160 putnika, a brod je registriran u Valetti i plovi pod malteškom zastavom.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Međunarodna turistička agencija "Regina river cruises" otvorila je novu turističku liniju Dunavom i Savom od Novog Sada do Siska, kao najzapadnije riječne luke savskoga sliva.

Tijekom osmodnevnoga putovanja kruzer pristaje u Slavonskom Brodu i Sisku, a za goste je, osim dva grada, predviđen obilazak Zagreba, Jasenovca i Parka prirode Lonjsko polje. Pri dolasku u Sisak goste su dočekali predstavnici sisačke Kapetanije, Lučke uprave i Turističke zajednice. Putnici koji dva dana ostaju u Sisku, na polazno će se odredište vratiti autobusnima, koji će u Sisak dovesti drugu smjenu putnika, koji će brodom nastaviti put prema Novom Sadu.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Za vez kruzera na rijeci Kupi u središtu Siska prvi put je korišteno novouređeno putničko pristanište Lučke uprave, u čijem je sastavu i preuređeni riječni brod Biokovo, koji će uskoro dobiti sve nužne sadržaje i prostore za prihvat gostiju.

Inače, riječni prijevoz putnika Savom od Siska do Zemuna datira još od 1844. kada je otvorena redovna brodska linija parobrodima. Nažalost, zbog neodržavanoga plovnog puta, posljednjih je godina riječni promet Savom do Siska bio gotovo obustavljen, pa je riječnim kapetanima postao pravi izazov i podvig doći brodom do najzapadnijega savskog pristaništa.