Od utorka nove cijene goriva!

U utorak se mijenjaju cijene goriva, piše Net.hr.

Ovo će vas dočekati u utorak na pumpama:

Eurosuper 95: 1,52 eura po litri (pojeftinjenje od devet centa)

Eurodizel: 1,57 eura po litri (pojeftinjenje od četiri centa)

Plavi dizel: 1,05 eura po litri (pojeftinjenje od četiri centa)

Cijene bi trebale vrijediti od utorka, nakon što Vlada na telefonskoj sjednici i službeno odredi koliko će one iznositi.