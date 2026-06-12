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Od utorka nove cijene goriva!

Piše Filip Sulimanec,
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Od utorka nove cijene goriva!
Zagreb: Bez velikih gužvi na benzinskim postajama uoči poskupljenja goriva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cijene bi trebale vrijediti od utorka, nakon što Vlada na telefonskoj sjednici i službeno odredi koliko će one iznositi

U utorak se mijenjaju cijene goriva, piše Net.hr.

Ovo će vas dočekati u utorak na pumpama:

Eurosuper 95: 1,52 eura po litri (pojeftinjenje od devet centa)
Eurodizel: 1,57 eura po litri (pojeftinjenje od četiri centa)
Plavi dizel: 1,05 eura po litri (pojeftinjenje od četiri centa)

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Cijene bi trebale vrijediti od utorka, nakon što Vlada na telefonskoj sjednici i službeno odredi koliko će one iznositi. 

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Komentari 8
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