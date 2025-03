Zvuči kao velika zaj**ancija. Postoji li neki drugi način da to opišem? Mogu upotrijebiti drugu riječ, ali shvaćate kako je to. Nadam se da će međuagencijska agencija to pogledati. Zvuči kao da je netko ispustio loptu, oštro je reagirao teksaški republikanac i senator John Cornyn na otkriće da su visoki dužnosnici administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa slučajno otkrili ratne planove novinaru.

