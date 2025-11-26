Obavijesti

RAZMATRAJU ŽALBU

Najviši francuski sud potvrdio osudu Sarkozyja za nelegalno financiranje kampanje iz 2012.

Piše HINA,
Foto: Sarah Meyssonnier

Najviši sud u Francuskoj u srijedu je potvrdio osuđujuću presudu bivšem predsjedniku Nicolasu Sarkozyju za nelegalno financiranje kampanje 2012., novi udarac za političara koji je nedavno počeo služiti zatvorsku kaznu u drugome slučaju.

Sarkozy, koji je bio predsjednik od 2007. do 2012., osuđen je 2021. i ponovno 2024. za ilegalno financiranje predsjedničke kampanje.

Nakon njegove žalbe, najviši sud je potvrdio osudu i kaznu od godinu dana zatvora od čega je polovica suspendirana.

Sarkozijevi odvjetnici su rekli da razmatraju žalbu Europskom sudu za ljudska prava.

ČELNIK KRAJNJE DESNICE Francuska: Anketa pokazuje da bi Bardella pobijedio na predsjedničkim izborima
Francuska: Anketa pokazuje da bi Bardella pobijedio na predsjedničkim izborima

Presuda dolazi nakon što je Sarkozy (70) poslan 21. listopada u zatvor pošto je u drugom postupku proglašen krivim zbog pokušaja njegovih bliskih suradnika da od Libije dobiju novac za predsjedničku kampanju 2007. Iz zatvora je pušten ranije ovoga mjeseca dok čeka rješenje žalbe.

Sarkozy je odbacio optužbe da je njegova stranka Republikanci, nekadašnji UMP, godine 2012. potrošila na skupe predizborne skupove dvostruko više od 22.5 milijuna eura koliko dopušta izborni zakon i potom unajmila tvrtku za odnose s javnošću da prikrije troškove.

Tvrdio je da nije bio uključen u logistiku kampanje, no po presudi 2021. bio je svjestan toga na što se troši novac.

