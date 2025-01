Ovo su najveća otkrića 24sata u 2024.: Uhićeni Beroš, Nakaze, muljaža u Geodeziji, kralj žira...

Kako uopće imate volje o nečemu pisati kad se neće ništa promijeniti? To je jedno od najčešćih pitanja koje smo čuli i ove godine, kad smo obradili stotine tema od javnog interesa koje su pokazale nepravilnosti, rasipnost ili goleme rupe u sustavu koje redovno idu na štetu građana. No naš zadatak je da u ime građana pitamo, inzistiramo na odgovorima, kontroliramo kako političari troše novac.

Nekad uspijemo napraviti veće pomake, nekad manje. Pomoć naših čitatelja koji su nam poklonili povjerenje je često bilo od krucijalne važnosti u raskrinkavanju malverzacija. I zato još jednom hvala svim tim hrabrim ljudima koji nisu pristali okrenuti glavu na drugu stranu. Kao što je i mi nećemo okrenuti. Koliko god to činili odgovorni.

Ove godine je opet uhićen jedan ministar. Ovaj put HDZ-ovac Vili Beroš, kojemu je bio povjeren osjetljivi resor zdravstva. Iako se građani najviše žale na zdravstvo i nedostupnost usluga, Beroš je optužen da je pomogao za mito u namještenoj javnoj nabavi kupiti tri robotska mikroskopa koji su preplaćeni 620.000 eura. Kao glavu ove hobotnice, europski tužitelji sumnjiče kontroverznog Hrvoja Petrača, već odavno poznatog iz sudskih postupaka.

Novinari 24sata su jedini rekonstruirali i njegov skriveni biznis trgovine oružjem i vojne opreme, ali i detalje oko poticaja koje je dobio od Europske unije, što će možda uskoro rezultirati novim istragama. Ali otkrili smo da su i tri uređaja samo vrh ledene sante. Upozorili smo na to da je sustav namjerno tako postavljen da lagano omogućuje korupciju. Primjerice, ne postoji baza podataka iz koje bi Ministarstvo provjerilo koliko su isti uređaji plaćeni u drugim hrvatskim bolnicama ili u europskim bolnicama, nitko ne provjerava cijene, a odgovorni međusobno prebacuju odgovornost.

Otkrili smo i nabavu devet dodatnih uređaja koji su kupljeni samo od jednog ponuđača po specifikacijama koje su odgovarale samo jednom proizvođaču. Sad sve provjerava i Ministarstvo zdravstva, ali teško da će ići protiv svojih ljudi. Kao i kad smo prije dvije godine otkrili i dali dokaze da je isti uređaj koji je odobrio Beroš preplaćen za čak šest milijuna kuna. Uskok je dobio račune i dokumente koji to dokazuju, ali su na kraju odustali od istrage. Uređaj se zadnjih godinu dana uopće nije koristio, a porezni obveznici koji sve to plaćaju bili bi uskraćeni za te ključne informacije da ih nismo raskrinkali.

U zdravstvu smo otkrili i drugu veliku aferu - u zdravstvene kartone može ulaziti tko želi iz liječničkog sustava, pa i oni koji osobnim podacima ne bi smjeli imati pristup. Mučno je bilo svjedočanstvo liječnice kojoj su svi kolege tako saznali da je imala spontani pobačaj. To otkriće, ali i drugi primjeri koje smo objavili barem su doveli do promjena i strožih kontrola kako se podaci ne bi neovlašteno koristili. Ali za brojne druge slučajeve o kojima smo pisali jednostavno nema političke volje da se bilo što promijeni.

Tako smo otkrili da je i kći moćnog HDZ-ovca Nediljka Dujića za siću kupila vojni stan u Šibeniku koji je otac koristio unatoč pravomoćnoj presudi da se mora iseliti i vratiti stan državi. MORH je najavio veliku istragu i reviziju takvih otkupa, ali se na kraju nije dogodilo ništa. Upozorili smo i na to da je čovjek kojega je DORH optužio za utaju poreza i muljanje s otkupom žira s Hrvatskim šumama ove godine dobio opet milijunski posao s Hrvatskim šumama, a otkrili i da je bespravni graditelj te već ranije osuđivan, kao i upozorili na nevjerojatan propust da je mogao dobiti potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

Još dok ga je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek žustro branila, pisali smo da je njezin bliski suradnik Davor Trupković povezan s uhićenima s Geodezije. Ministrici to nije bilo dovoljno, maknula ga je tek kad je policija došla po njega i sad je osumnjičen. Ministrica se pravi da ništa nije znala, kao ni kad smo otkrili da samo određene tvrtke dobivaju konzultantske usluge u obnovi. Ta priča još čeka epilog.

Pokazali smo kako i oni koji su odani premijeru ne moraju brinuti. Zabava državnog tajnika s investitorima kojima izdaje dozvole ili nesuspendiranje članstva u HDZ-u bivšem šefu HEP-a koji ima optužnicu za bespravnu gradnju samo su neki od dokaza da nisu svi isti.

Otkrili smo i nekretnine koje je nekad skromni politički par Sinčić-Palfi nakupio otkako su u politici. Birači Domovinskog pokreta su nas žestoko kritizirali kad smo pisali da je raskol u stranci. Tvrdili su da im podmećemo, a na kraju se kroz burni raspad pokazalo da je sve što smo pisali bilo istina.

Upozoravali smo i da će zbog svih repova iz prošlosti, imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika samo još narušiti povjerenje u institucije, ali premijer Andrej Plenković to nije htio čuti. A posljednji potezi DORH-a i pokazuju zašto...

Prvi smo otkrili i da si u Vladi spremaju goleme povišice, ali da su javnosti prešutjeli kako će se ta odluka preliti i na sve lokalne čelnike. Sve to je samo dio priča koje smo objavili, a to ćemo nastaviti raditi i sljedeće godine, bez obzira na to koliko to ljutilo vlastodršce.