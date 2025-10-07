Obavijesti

Nakon 20 godina u promet je puštena nova autocesta. Od Osijeka do Budimpešte za 2 sata

Nakon 20 godina u promet je puštena nova autocesta. Od Osijeka do Budimpešte za 2 sata
Tako je završena izgradnja na posljednjoj dionici hrvatske autoceste A5 od Belog Manastira do granice s Mađarskom. Cesta je dio koridora Vc koji povezuje Budimpeštu, Osijek, Sarajevo i Ploče. Cesta je puštena u pogon u utorak ujutro.

Izgradnjom dionice od Belog Manastira do granice s Mađarskom, Hrvatska u cijelosti dovršava svoj dio Paneuropskog koridora Vc – jednog od najvažnijih prometnih pravaca jugoistočne Europe. Povijesni dan za Slavoniju i Baranju, objavio je u ponedjeljak premijer Plenković. 

Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C
Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Početak izgradnje prve dionice Sredanci-Đakovo, započela je prije 20 godina u doba Sanadera. u tih 20 godina potrošeno je 815,526.848 eura. Prva dionica svečano je puštena u promet 9. studenog 2007. Dionica autoceste od Đakova do Osijeka otvorena je 17. travnja 2009. godine.

Tijekom 2012. godine započela je izgradnja mosta preko Drave, zapadno od Osijeka. Iako je most dovršen 2016., za promet je otvoren tek završetkom dionice Osijek – Beli Manastir 2022. godine.

Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C
Osijek: Andrej Plenković na svečanom obilježavanju završetka izgradnje koridora 5C | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nova dionica od čvora Sredanci do čvora Svilaj, duga 3,2 kilometra, otvorena je 2. ožujka 2015. Autocesta je tada bila izgrađena sve do granice s Bosnom i Hercegovinom, uključujući i granični prijelaz, ali još nije bila puštena u promet jer most Svilaj nije bio dovršen. Iako je most izgrađen u srpnju 2020., autocesta i dalje nije bila otvorena jer Bosna i Hercegovina do tada nije dovršila svoj granični prijelaz, koji je završen 2021. Dionica od Svilaja do granice s BiH službeno je otvorena 30. rujna 2021.

OSTALO 200 KM U BIH FOTO Gotovi radovi, hrvatski dio koridora 5C ide u promet: Autocesta koštala 875 mil. eura
FOTO Gotovi radovi, hrvatski dio koridora 5C ide u promet: Autocesta koštala 875 mil. eura

Dionica od čvora Osijek do čvora Beli Manastir otvorena je u prosincu 2022. godine.

Panonski koridor

Europska cesta E73 dio je Međunarodne cestovne mreže Ujedinjenih naroda (E-road network) te povezuje Mađarsku i Slavoniju s Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem u blizini luke Ploče. Ova dionica duga 679 kilometara također je označena kao paneuropski koridor Vc, ogranak petog paneuropskog koridora. Većim dijelom sastoji se od dvotračnih cesta s raskrižjima u razini, iako je tijekom 2000-tih otprilike trećina trase nadograđena na autocestarni standard.

