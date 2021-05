Gledajte, borimo se da ostanemo tu gdje smo već 30 godina, a Grad nas želi baciti van - započela je konobarica Tamara objašnjavanje problema kandidatu za gradonačelnika, Tomislavu Tomaševiću. Ulovila ga je nakon konferencije za medije ispred Doma zdravlja Centar, na adresi Dolac 2.

Lokal u kojem radi, Kafić i zalogajnica Serbus, na toj je lokaciji od 1991. godine. Nakon 30 godina, Grad ih izbacuje van.

- Već smo jednu ovrhu uspjeli spriječiti, 18. lipnja će biti druga, borimo se - govori nam.

Pitamo ju zašto se obratila Tomaševiću.

- Izgleda kao normalan čovjek koji će nas saslušati. Znam ja da izbori još nisu gotovi, ali vjerujem da će on doći na čelo grada i da se njemu trebamo obratiti. Nemamo kaj izgubiti, već smo ionako sve izgubili - govori nam.

Nakon grada u kojem su se 20 godina problemi rješavali povlačenjem gradonačelnika za rukav, svi su se na takav model upravljanja naviknuli.

Tamara nam nudi kavu i priča s čim se bore već nekoliko godina. U lokalu je sa svima na ti.

- Netko je bacio oko na ovaj prostor - govori nam.

Serbus je onaj tip lokala u kojem se u isto vrijeme nađu najrazličitiji ljudi. Zagrebačke gospođe koje sjedaju na kavu nakon ribarnice i pričaju o tome što im djeca rade i tko će dobiti izbore, starija gospoda koja komentiraju dnevnu politiku, stalni gosti koji su do 11 sati već popili dvije kave i prešli na pivu, prodavač meda koji radi pauzu, mladi par koji uz kavu i gemišt raspravlja o stanu kojeg su upravo gledali...To je onaj lokal koji je na zagrebačkim razglednicama s Dolca, ostao je nepromijenjen i kroz njega su prošle brojne generacije.

- Ako se zatvori to će biti katastrofa. Ja sam ovdje već 25 godina, a toliko su i oni. Ne pijem kavu nigdje drugdje jer mi je Vesnina najbolja - govori nam prodavač meda.

Njegova kolegica sa štanda, Nada, kaže da je tu već 25 godina, skoro kao i lokal i da su zajedno ostarjeli.

- To su ljudi koji su postali obitelj - govori.

No vratimo se na razlog zašto im prijeti deložacija i zašto je Tamara za rukav povukla Tomaševića.

- Uredno plaćamo najam, komunalije, spomeničku rentu, porez prirez, sve što nam dolazi. Nikad nismo imali problema i onda je krenulo tako što dvije godine nismo dobivali uplatnice za najam prostora. Svaki mjesec smo taj iznos od 1.004 kune stavljale sa strane po savjetu odvjetnika. Jedan dan nam je došla velika kuverta s 24 uplatnice za svaki mjesec za koji nam nisu došle. Gazdarica ih je uzela i platila. Valjda su mislili da nećemo imati taj iznos odjednom - govori nam s tugom u očima.

Ubrzo nakon toga, taj prostor od deset kvadrata i terasa završili su na natječaju.

- Iz Grada nam nisu ponudili nikakav ugovor i nikakvu cijenu, makar smo tu 30 godina. Odvjetnik nam je rekao da su prvo trebali ponuditi nama jer smo tu već toliko dugo, ali to se nije dogodilo. Umjesto toga, raspisan je natječaj. Javili smo se mi, gospodin koji je držao lokal s druge strane Dolca i tvrtka Prenoćište d.o.o. Mi smo ponudili oko 4 tisuće kuna, a Prenoćište tisuću eura. Nama je jasno da je natječaj namješten zbog svega što se događalo prije natječaja s uplatnicama. Pije toga nas je pokušala izbaciti i Turistička zajednica koja je dobila na korištenje gornji kat, a tu su htjeli otvoriti suvenirnice. I s njima smo se sporili. Uredili su gornji kat sebi kao urede, da bi se uskoro povukli i vratili u stare urede. Sad je u tom prostoru ambulanta - priča nam i dodaje:

- Najbolje da pitate detalje Vesnu, ona je tu voditeljica.

Vesna u Serbusu radi već 25 godina.

- S nekim ljudima ovdje sam i ostarjela. Kad sam počela, djeca su mi bila mala, danas već imaju oko 30 godina - priča nam starija gospođa sa širokim smiješkom.

Pokušava ostati vesela, ali joj se u očima vidi briga.

- Nakon tog natječaja, mi se nismo dali i Grad nas je tužio. Sutkinja koja je vodila spor je stalno pritiskala da se izvrši ovrha nad nama i na kraju smo tražili izuzeće. Prva odluka je bila da će nas ovršiti 30. travnja ove godine. Došli su tu i ljudi iz Grada, njihov odvjetnik, naš odvjetnik, svi mi. Dobili smo izuzeće sutkinje tako da je ta ovrha odgođena. Prije toga smo prosvjedovali skupa s lokalom do nas jer je ista firma na natječaju dobila i taj prostor - objašnjava nam.

Za lokal do najviša ponuda je bila 12 i pol tisuća kuna, a vlasnik obrta koji je u tom prostoru je pristao platiti taj iznos i u njemu su i ostali.

- Nakon toga smo mi tužili Grad Zagreb. Ovrha je odgođena za 18. lipnja, a naš spor se i dalje vodi. Odvjetnik sad piše zahtjev za odgodom druge ovrhe s obzirom da je spor u tijeku. Ja sam zvala direktno Jelenu Pavičić Vukičević i javila mi se njena tajnica. Prije toga sam slala hrpu mailova i valjda sam bila dosadna pa mi ju je dala. Prvo što me pitala je koliko smo dužni. Mi nismo dužni ništa i sve uplatnice imamo! Obećala je da će pogledati što se događa i javiti se, ali evo, izbori su pa ništa od toga, a nama gori pod nogama. Iskreno, ja mislim da se tu Bandić šetao jedan dan sa svojima i netko njegov je odlučio da želi taj prostor jer nam je pravnik iz Grada rekao da je natječaj reda radi. To ne vrijedi toliko koliko je najviša ponuda - priča Vesna.

Donijela je i uplatnice. Najam plaćaju Gradu, a komunalije Holdingu, odnosno Gradskim Tržnicama.

- To je prostor od deset kvadrata, mi zimi gotovo i nemamo prometa. Ako ne radi tržnica, ne radimo ni mi. Imamo samo jednu smjenu - jutarnju i tu smo do 4 sata popodne - govori i dodaje:

- A ovo gdje je ambulanta, to je strašno. Ako dođe netko u kolicima ili s nekim drugim invaliditetom, doktorica se spušta dolje i pregledava ga u haustoru ili se ručno kolica nose gore. Dvije godine nisu imali grijanja. Nismo imali ni mi. Grad nije htio platiti popravak, a to je njihova dužnost. Ambulanta bez grijanja, strašno.

Kontaktirali smo i tvrtku Prenoćište d.o.o. koja je na natječaju pobijedila.

- Oni se već godinama žale jer misle da su u pravu. Mi smo se javili na natječaj kojeg je raspisao Grad. U tom natječaju jasno stoji da se radi o ugostiteljskim objektima. Javili smo se i za taj prostor i za prostor do u kojem je također kafić. Dali smo najviše ponude, kafić do je pristao plaćati jednak iznos kakav smo mi ponudili, a Serbus nije. Kafić do normalno funkcionira i oni su u tom prostoru, a Serbus, koji nije ponudio jednako kao i mi, misli da unatoč natječaju i dalje ima pravo biti u tom prostoru. U ovoj situaciji nema ničeg spornog, oni trebaju po zakonu izaći iz prostora - kaže Andrej Prugovečki, suvlasnik tvrtke Prenoćište d.o.o.

Kontaktirali smo Grad Zagreb ali do objave teksta nismo dobili odgovor.