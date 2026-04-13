Nakon 30 godina razišao se dvojac koji je osnovao slavnu agenciju: 'Stiže novo poglavlje'

Jedna od najznačajnijih vijesti na domaćoj i regionalnoj marketinškoj sceni jest odlazak Nikole Žinića, suosnivača kultne agencije Bruketa&Žinić&Grey. Nakon tri desetljeća suradnje s Davorom Bruketom, Žinić izlazi iz vlasničke i upravljačke strukture. Agencija, koja je od 2017. godine dio globalne WPP grupe, nastavlja s radom pod vodstvom Brukete, ali će do kraja godine promijeniti ime, prenosi Poslovni dnevnik.

Nikola Žinić i Davor Bruketa osnovali su agenciju 1995. godine, još kao studenti dizajna na zagrebačkom Sveučilištu. Od skromnih početaka u postratnoj Hrvatskoj, izgradili su kreativnu silu koja je redefinirala tržišno komuniciranje u regiji. Žinić je svoj odlazak opisao kao logičan korak u karijeri, naglašavajući ponos na sve što su zajedno postigli.

​- Uz međusobno poštovanje i veliku zahvalnost na 30 godina zajedničkog rada došlo je vrijeme da se Davor i ja nastavimo odvojeno profesionalno razvijati. Odluka je donesena kao rezultat prirodnog profesionalnog puta. Zajedno smo stvorili agenciju čiji je rad prepoznat i nagrađen brojnim nagradama, gradili smo tim i dugotrajne odnose s klijentima, a naše su se kampanje povezivale s ljudima na temelju humora i ljudskosti i na sve to sam iznimno ponosan. Agencija nastavlja tim dobro utabanim putem, a preda mnom je novo životno i profesionalno razdoblje - izjavio je Nikola Žinić.

Bruketa: "Falit će mi 'Ž' i 'Ć' u logotipu"

Odlazak partnera emotivno je komentirao i Davor Bruketa, zahvalivši Žiniću na dugogodišnjoj suradnji i najavivši novo poglavlje za agenciju. Promjena u vlasničkoj strukturi neće utjecati na tekuće poslovanje, odnose s klijentima niti na postojeći tim, no donosi strateški zaokret prema budućnosti, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija u području umjetne inteligencije.

​- Falit će mi ‘Ž’ i ‘Ć’ u logotipu. Nikola i ja smo prošli puno toga zajedno. Na svemu tome sam mu iskreno zahvalan. Otvaramo novo poglavlje - s jakim timom, novom generacijom vodstva, fokusom na širenje usluga te ubrzanim razvojem AI kompetencija. Ime će biti drugačije, tehnologija će promijeniti mnogo toga. Ambicija će ostati ista - poručio je Bruketa.

*uz korištenje AI-ja.