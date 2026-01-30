Obavijesti

Nakon 380 godina rada HDZ je ugasio ljekarnu: 'Ništa im nije sveto, to je samo matematika'

Župan Josip Bilaver objavio je da zatvaraju ljekarnu iz 1561. Sad će tu biti muzej - ljekarništva. Zadrani su bijesni i kažu kako su Četiri kantuna povijesno i kulturološko mjesto koje ne treba mijenjati

Prije pet stoljeća bila je dobra poslovna odluka Ivanu Bianchiju da se iz Bergama preseli u Zadar. Na lokaciji Četiri kantuna otvorio je ljekarnu. Spominje se da je bila godina 1561. Ljekarna se tad zvala "K anđelu" ili "dell'Angelo". Za razliku od ostalih ljekarni na obali iz tog doba, koje su se razvile iz samostana, ova je bila obiteljski posao. U kontinuitetu je trajao više od 380 godina. Poslije 1946. godine ljekarna je dobila ime Varoš, koje ima i danas. Ljekarna je na istome mjestu od 16. stoljeća, a odolijevala je svim promjenama vlasti i sistema. Sve do danas.

