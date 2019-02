Nakon 5 godina konačno su im zatrpali rupu u dvorištu škole

Rupa duboka šest metara, koja se prostirala na 1200 kvadrata u dvorištu Osnovne škole Mijata Stojanovića u Babinoj Gredi konačno je, nakon pet godina, zatrpana. U toj je rupi, prema planu Ministarstva znanosti i obrazovanja iz 2014. godine, trebala biti započeta izgradnja velike sportske dvorane koju je Babina Greda desetljećima čekala.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Za projekt i prve radove izdvojili su oko 7 milijuna kuna no, nakon iskopane rupe u dvorištu škole, tik do same zgrade škole, radovi su stali. Natječajem odabrani izvođač radova je otišao u stečaj i rupa se, tijekom godina, počela pretvarati u žablju močvaru i narušavati statiku škole koju svake godine pohađa preko 300 učenika.

Otkopaj, zakopaj, ponovo otkopaj i sad opet zakopaj, postala je praksa zbrinjavanja rupe tijekom godina, a u njenu sanaciju, sprječavanje urušavanja, odvodnji podvodnih voda i slične aktivnosti potrošeno je dodatnih milijun kuna. Nakon proceduralnih natezanja oko raskida ugovora sa izvođačem i poništavanja natječaja, Ministarstvo je odlučilo da će se na mjestu iskopane rupe graditi drugačija škola, manja i jeftinija, te je sve poslove oko toga prebacilo na Vukovarsko-srijemsku županiju. Postojeći projekt, građevinske dozvole i sve što je bilo ishodovano za dvoranu, i plaćeno, palo je u vodu, a Županija je morala krenuti od početka. Prvi zahvat bio je zatrpati opasnu rupu jer nova dvorana neće imati podrumski prostor.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Konačno je u prosincu rupa zatrpana. Dočekali smo i to. Nije dovedena u kotu nula jer je ostavljen prostor za temelje. Idejno rješenje postoji, sada se čekaju sve dozvole vezane za glavni projekt i valjda bi uskoro mogla početi gradnja. Nadamo se da opet neće doći do problema jer nam nije ugodno biti škola slučaj u RH - kazala je ravnateljica Osnovne škole Mijata Stojanovića Đurđica Babić. U Županiji, voditelj projekta škole Vjekoslav Krstić, nije bio voljan za razgovor sa novinarima nego se opravdao sastankom.

No, međutim, doznajemo kako je potrošeno 1,8 milijuna kuna na zatrpavanje rupe. Izgradnja nove dvorane procijenjena je na 18 milijuna kuna, od čega je Ministarstvo izdvojilo 11, županija i općina po 3 milijuna. Dvorana-rupa u Babinoj Gredi tako je postala još jedna hrvatska besmislica, propali projekt koji je odnio milijune, a za kojega nitko nije odgovarao.

