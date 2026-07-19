MOZAICI ZA TITA I ZOKIJA PLUS+

Nakon 62 godine obnavlja se plato na Pantovčaku po kojem su gazili državnici i kraljevi

Piše Luka Safundžić,

Trideset i šest mozaičnih ukrasa, s južne strane Vile Zagorje stvorile su najistaknutije pejzažne arhitektice Angela Rotkvić i Silvana Seissel, a ovo je prva obnova od 1964. godine, otkriva novi broj tjednika Express