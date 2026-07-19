Nakon 62 godine obnavlja se plato na Pantovčaku po kojem su gazili državnici i kraljevi
Trideset i šest mozaičnih ukrasa, s južne strane Vile Zagorje stvorile su najistaknutije pejzažne arhitektice Angela Rotkvić i Silvana Seissel, a ovo je prva obnova od 1964. godine, otkriva novi broj tjednika Express
Na pitanje što sve obuhvaća rekonstrukcija kažu: “Projekt predviđa potpunu rekonstrukciju svih konstruktivnih slojeva podloge, ugradnju sustava drenaže te obnovu kamenog opločenja i svih 36 mozaičnih meandara prema izvornim nacrtima. Svaki je meander geodetski snimljen i grafički dokumentiran kako bi zamjenski elementi bili postavljeni na identičnim pozicijama. Sve intervencije usklađene su s konzervatorskim uvjetima koji nalažu očuvanje izvornih arhitektonsko-graditeljskih i oblikovnih karakteristika zaštićenog dobra, bez ugradnje elemenata koji nisu primjereni njegovu povijesnom i spomeničkom karakteru”.