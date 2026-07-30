Nakon 72 sata krize, Dugi otok dobio je gorivo: 'Stigli smo s katamaranom, gužva je velika'

Red na jedinoj benzinskoj postaji na pučinskom Dugom otoku se stvara, ali nautičare danima čeka isti natpis - goriva nema.

- Došli smo s Kornata, i nismo imali pojma za nećemo moći tankirati. Na postaji sve možete kupiti, od sladoleda do napitaka, ali ono za što postoji, prodaja goriva, toga nema - kažu njemački turisti s katamarana. Dvije sljedeće postaje su na otoku Ugljanu, ima ih u Zadru i u mjestu Sukošan, ali zbog visine jarbola oni ne mogu proći prolaz Ždrelac.

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- Čini nam se da nam jedine opcije, benzinske postaje u Novalji ili Malom Lošinju do koje treba prijeći više od 45 nautičkih milja, odnosno 83 kilometra. Nemamo toliko goriva, a ni dan nije za jedrenje, jednostavno nema vjetra. Nismo u nevolji, pa ćemo čekati više od 6 sati na dolazak cisterne kako su najavili zaposlenici. Nije nam drago, ali nema ovdje plana B. Tako da ostajemo čekati, kažu turisti da se svima može dogoditi nestašica, ali onda i postoji rezervni plan, kojeg na otoku - nema.

Nedostatak goriva zato su dobro osjetili obrtnici i privatnici koji su usred sezone po drugi put ostali bez goriva. Nestašica je ovaj put počela još u ponedjeljak.

Foto: Čitatelj 24sata

- Treći dan vlastitim brodovima idemo po gorivo, u Preko na otoku Ugljanu ili u Sukošan na kontinentu, ali put do tamo se ne plaća sam - kaže obrtnik s Dugog otoka koji mora potrošiti najmanje 50 litara goriva da bi uopće stigao do goriva.

Neki nisu bili te sreće, jer vlasnici brodova koji su krenuli na rezervi po gorivo, nisu se mogli vratiti kući.

- Došao sam s tri litre u tanku, a na postaji su mi rekli da goriva nema. Ostao sam bez goriva nasred uvale pa su me morali tegliti kući u susjedno mjesto Žman - kaže nam vlasnik jedne brodice.

Svatko tko je imao višak goriva, dao je susjedu. Naime, skuteri, brodovi, quadovi za najam ne mogu se iznajmljivati ako goriva nema.

Foto: Čitatelj 24sata

- lako i za najam, postoje ljudi koji rade na drugoj strani otoka, i nemaju kako na posao. Za nekoliko dana se čovjek snađe, ali netko valjda mora voditi računa da na otoku nema plana B, i da se možete odvesti na drugu postaju jer je nema - kaže revoltirani stanovnik Dugog otoka.

Na koji način se procjenjuje kako i kada se ostaje bez goriva i u kojem roku se problem nestašice rješava, pokušali su doznati od tvrtke Adria Oil koja je vlasnik benzinske postaje. No, unatoč pozivima i poslanim e-mailovima odgovor nije stigao. No, ipak su skoro na kraju radnog tjedna stigle i dobre vijesti.

Foto: Čitatelj 24sata

- Gorivo je stiglo, radimo do 20 sati i velika je gužva - kratko su nam rekli na telefonski poziv zaposlenici, pa su tako prazni motori dobili pogonsku tekućinu nakon duga 72 sata.