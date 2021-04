Robert Ljutić, zamjenik šefa kabineta gradonačelnika i nekadašnji tjelohranitelj Milana Bandića te jedan od njegovih najbližih suradnika, prodaje ranč koji se prostire na 2100 četvornih metara u ulici Gorščica, na dnu Markuševca.

Riječ je o bajkovitom imanju s drvenom kućom, dvorištem, potokom, sjenicom, vinskim podrumom, boćalištem i mlinom, a kroz cijeli posjed teče i potok. Drvena kuća prostire se na 144 metra kvadratna. U oglasu tako stoji da je napravljeno i jezerce uz kojeg se nalazi sjenica sa stolom za 12 osoba, roštiljem, krušnom peći i običnom pećnicom.

- Sjenica je opremljena roletama na motore, tako da se, po potrebi, mogu spuštati strane i tako se zakloniti od vjetra i/ili sunca.

Cijelo imanje se prostire na 2100 metara kvadratnih, tako da ima i malu šetnicu, klupice, boćalište, a ispred kuće je parking za nekoliko automobila. Dođite i razgledajte - stoji u oglasu.

Ljutić je zemljište kupio 2008. godine za 100.000 eura i sve je platio u kešu. Tad je izjavio da je novac namaknuo od prodaje jednoipolsobnog stana i zemljišta u vlasništvu supruge, a 2018. godine je skoro izgubio ranč zbog ovrhe. Naime Michael Ljubas, bivši nakladnik portala Dnevno.hr, odlučio je sudskim putem naplatiti potraživanja. Ranč se tad mogao kupiti za najmanje 766.000 kuna. No 12. prosinca 2018. ovršni postupak se obustavlja, što je vidljivo i u zemljišnim knjigama.

Ljutić kaže da se odlučio prodati to bajkovito imanje jer će se sada vratiti onome što je radio i prije: investicijama. Pretpostavlja da nakon izbora više neće biti za njega mjesta u Uredu gradonačelnika gdje je već godinama u službi za protokol.

- Prodajem i to imanje i kuću od roditelja u Dedićima i još neku imovinu u Dalmaciji. Od svega toga s partnerom Michaelom Ljubasom idem u novu investiciju u stambenu zgradu u Dedićima. Cijena koju sam postavio za imanje nije fiksna i spreman sam o njoj pregovarati – kaže nam Ljutić o imanju.

Ljutić kaže da ga Ljubas, poznat po kontroverznom nekretninskom biznisu u Zagrebu, ipak nije htio ovršiti.

- Nije on mene nikada u biti htio ovršiti. Mi smo prijatelji 20 godina. I sada idemo zajedno graditi tu stambenu zgradu – kaže Ljutić.

Kuloari su uvijek pričali da je imanje zapravo Bandićevo, ali je Ljutić poslužio kao paravan. Jer i stanovi koje je USKOK otkrio nisu glasili na pokojnog gradonačelnika. Ovo imanje nije bilo blokirano kao tajna imovina gradonačelnika.

- Svašta se pričalo, ali to su gluposti. Nikada to nije bilo gradonačelnikovo. Pa ja sam to kupio i počeo uređivati 2008. godine, a u Poglavarstvo sam došao dvije godine kasnije. Tako se pričalo da sam u imanje uložio 400.000 eura, ali je sudsko vještačenje pokazalo da se radi o 150.000 eura. Pričalo se i da sam Milanov tjelohranitelj što nisam nikada bio, samo sam bio uz njega na obilascima i pokušao pomoći ljudima. Ja i nisam ništa mogao raditi dok je Milan bio živ jer bi se uvijek pričalo da je to njegovo. Pa zato nisam ništa ni gradio. Sada se ponovno tome vraćam – zaključuje Ljutić.

Izvlačenje novca iz udruge

Podsjetimo, Županijski sud u Zagrebu 2019. godine je potvrdio optužnicu protiv Roberta Ljutića. Terete ga da se okoristio trgovanjem utjecajem i zlouporabama u gospodarskom poslovanju, odnosno da je nizom nezakonitosti 'pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 440.000 kuna, dok je udruga Zajednica folklornog amaterizma Grada Zagreba (ZAFAZ) oštećena za najmanje 53.200 kuna'. Uskok tvrdi da je Ljutić zaradu podijelio s drugooptuženom Sanjom Bančević Medenica s kojom je novac izvlačio od ožujka 2013. do kraja siječnja 2016. Ljutić je u to vrijeme bio na nekoliko dužnosti u gradonačelnikovu uredu, ali i stvarni voditelj tvrtke za organizaciju kulturnih manifestacija u kojoj je Bančević Medenica bila direktorica.

Istovremeno udrugu ZAFAZ, čiji je novac zapravo korišten za poslovanje Ljutićeve tvrtke, vodio je optuženi Drago Topolovac. Kao predsjednik ZAFAZ-a Topolovac je, prema tvrdnjama tužiteljstva, 'neosnovano nalagao plaćanja u korist navedenog trgovačkog društva', dok je Bančević Medenica ZAFAZ-u ispostavljala fakture za usluge koje stvarno nisu obavljane.

Sanja Bančević Medenica priznala je nedjela i nagodila se s tužiteljstvom na rad za opće dobro, novčanu kaznu od 50 tisuća kuna i povrat 220 tisuća kuna nezakonite dobiti.

Sredinom rujna 2018. nagodbu s tužiteljstvom postigla su još trojica optuženika. Stijepo Zorić uvjetno je osuđen na šest mjeseci, uz rok kušnje od godinu dana, Željko Marković na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci, a u zatvor neće ići ako u naredne tri godine ne ponovi nedjelo te Goran Pribetić, također na 10 mjeseci, ali uz rok kušnje od pet godina.

Snimke razgovora

Ljutića dodatno inkriminiraju snimke razgovora na kojima se čuje kako govori potencijalnim zakupcima adventskih kućica da će “on sve riješiti a nitko neće ništa znati”. Primjerice, kada ga pitaju je li to sigurno, odgovara: “Pa jesam li ja nekakav j…. zamjenik šefa kabineta u Uredu gradonačelnika?!”. Na snimkama je i Nenad Cvitković iz udruge Centar HePi. On se povjerio Ljutiću da mu je ''žao što se nije više nakrao'' i kako ''nema više što krasti'', na što mu Ljutić poručuje ''stigneš, stigneš, polako''.

- Mi ćemo se naći, ja sam zamjenik šefa kabineta. Mi ćemo vam to dati pa ćemo se onda dogovoriti gdje ćemo to zatvoriti. Netko će za vas to doplatiti da se ostali ne bi pobunili - govori Ljutić na jednoj snimci.

Prema optužnici, s onima koji nisu mogli platiti skupi najam štandova dogovara fiktivno izvlačenje gradskog novca u korist tvrtke čiji je bio stvarni vlasnik.

- Mi ćemo probati naći rješenje da mi to platimo umjesto vas, ali da nikome ne govorite da to ne plaćate. Ipak sam ja nekakav j... zamjenik šefa kabineta u uredu gradonačelnika pa pretpostavljam da bi to trebalo biti sto posto - rekao je Ljutić zakupniku štanda Aljoši Basariću.

Lažna diploma

Robert Ljutić je nekoć imao i diplomu Visoke policijske škole, no 2014. godine je otkriveno da je diploma krivotvorena. Bandić je tad rekao da nije bitno tko je, da će dobiti otkaz. Unatoč tome, ostao je u Gradskoj upravi.

Optužnice protiv sebe nije htio komentirati jer postupak traje, a za presudu o lažnoj diplomi se, kaže, žalio Ustavnom sudu i sada čeka pravorijek.