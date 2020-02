Bivši Bandićev tjelohranitelj Robert Ljutić: "Nisam kriv!"

Robert Ljutić na Županijskom sudu u Zagrebu danas je odbacio optužbe da se okoristio trgovanjem utjecajem, zlouporabama u gospodarskom poslovanju i poticanjem na krivotvorenje službene isprave, odnosno da je nizom nezakonitosti ‘pribavljeno najmanje 440.000 kuna, dok je udruga Zajednica folklornog amaterizma Grada Zagreba (ZAFAZ) oštećena za najmanje 53.200 kuna’.

USKOK tvrdi da je Ljutić zaradu podijelio s drugooptuženom Sanjom Bančević Medenica s kojom je novac izvlačio od ožujka 2013. do kraja siječnja 2016. Ona je bila direktorica tvrtke “Tvornica događaja” no stvarni vlasnik tvrtke je, tvrdi USKOK, bio Ljutić. On je u to vrijeme bio na nekoliko dužnosti u gradonačelnikovu uredu, no u stvari je bio, tvrdi USKOK, čovjek kojeg su svi zvali kada su trebali riješiti svoje probleme s gradom. Zvali su ga i zbog kućica za Advent. Preko izdavanja fiktivnih računa i marketinških usluga usluga izvlačili su novac.

Foto: V. list

USKOK tako tvrdi da su Ljutić i njegova suradnica tijekom studenog i prosinca 2015. te tijekom siječnja 2016. s tvrtkom "Tvornica događaja" organizirali manifestaciju "Adventski štiklec" na zagrebačkom Adventu. S privatnim poduzetnikom Goranom Pribetićem dogovorili su i najam dvije kućice – jednu ugostiteljsku i jednu trgovačku. On je, navodi se u optužnici, najam trebao platiti "Tvornici događaja" i to 50 .000 kuna. No, uoči plaćanja napravili su novi dogovor. Pribetiću su omogućili da dvije adventske kućice koristi bez plaćanja zakupa, no za uzvrat se morao uključiti u izvlačenje novca.

Pribetić je priznao da je u dogovoru s Ljutićevom suradnicom Sanjom Bančević Medenicom morao angažirati tvrtku "Long trade", u vlasništvu Nebojše Dakića, da joj "Tvornica događaja" plati neke fiktivne račune. Nakon što bi novac bio isplaćen, Dakić ga je trebao podići i vratiti Ljutićevoj suradnici.tako je i bilo. "Long tradeu" platila oko 440.000 kuna. Dakić je sebi uzeo oko 30.000, a Ljutiću i Bančević Medenici predao najmanje 300 .000 kuna. Na taj su način, koristeći svoje pozicije u "Adventskom štiklecu", ostvarili ilegalnu zaradu, tvrdi USKOK.

Na isti način je, objavio je portal Telegram, tijekom Adventa 2015. izvučeno još 140.000 kuna preko tvrtke "Tehnotrend" . Ljutić će na sudu morati objasniti i sumnjivu isplatu 36.250 kuna za marketinške usluge programa Advent u Zagrebu i programa Fašnik 2014. Fakture je ‘Tvornica događaja’ ispostavila Zajednici folklornog amaterizma Grada Zagreba (ZAFAZ) koja se inače uglavnom financirala gradskim sredstvima. Tim istim novcem, stoji u optužnici, plaćeni su Ljutićevi fiktivni računi.

Sanja Bančević Medenica priznala je nedjela i nagodila se s tužiteljstvom na rad za opće dobro, novčanu kaznu od 50.000 kuna i povrat 220.000 kuna nezakonite dobiti. Da su radili protiv zakona priznali su i svi ostalu okrivljenici koji su također priznali nedjela i nagodili s USKOK-om za uvjetne kazne. U postupku protiv Ljutića ispitat će ih kao svjedoke. neposredno će ispitati i svjedoke koji su tijekom istrage bili ispitani u USKOK-u