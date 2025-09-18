Nakon Benkovca, otkazan i festival u Velikoj Gorici. Zbog 'podjela i straha za sigurnost'

U Americi se zabranjuju komičari, a u Hrvatskoj se otkazuju festivali.

Nakon Benkovca, jutros je organizacijski tim Oglede festivala koji se početkom listopada trebao održati u Velikoj Gorici donio odluku o otkazivanju svih festivalskih programa.

Na kojem, eto, čak i nije bilo Olivera Frljića.

"U okolnostima u kojima se trenutačno nalazimo i unutar podjela koje se osjećaju u cijelom hrvatskom društvu i zajednici, iz objektivnih razloga se ni mi ne osjećamo dovoljno sigurno ni podržano da bismo mogli odgovorno i profesionalno provesti festivalske programe, niti možemo jamčiti sigurnost ni uvjete dostojne izvođača, publike i svih uključenih, objasnila je u priopćenju umjetnička voditeljica festivala Ana Katulić.

Podjele i zajedništvo

Oglede festival, navodi ona, "zamišljen je kao prostor dijaloga, tolerancije i uvažavanja, otvoren prema različitim umjetničkim glasovima i iskustvima". Vjerovali su da se na tom festivalu može "graditi zajedništvo", ali eto, podjele su prevagnule.

Kao i strah za vlastitu sigurnost.

Organizatori nisu naveli zbog čega se ne osjećaju sigurno, još manje se to može otkriti iz njihova navođenja "objektivnih razloga", ali se može naslutiti tko bi mogao stajati iz pritisaka koje su organizatori shvatili kao prijetnju njihovoj sigurnosti.

I tako, u društvenim podjelama stradava samo jedna strana.

Gendina prijetnja

Ona prijetnja koju je Nediljko Genda odaslao iz Benkovca, da kulturnih festivala koji se ne sviđaju braniteljima i huliganima neće biti tamo, ali ni u cijeloj Hrvatskoj, sada je dovela do odgode festivala u Velikoj Gorici.

Nakon što se šibenski FALIŠ ipak održao, unatoč prijetnjama i pritiscima.

Strah koji je zavladao u hrvatskom javnom prostoru očito je dovoljno izražen da se organizatori unaprijed osjećaju nesigurno, do te mjere da čak ni ne traže pomoć policije koja je dužna osiguravati takve događaje i obračunavati se s prijetnjama.

Dovoljna su dva ili tri zabranjena festivala ili koncerta - branitelji su jučer prosvjedovali u Dugom Selu protiv Bajage - da se psihoza uvuče u sve umjetnike, javne djelatnike, novinare, književnike koji se ne osjećaju slobodno u svojoj zemlji i strepe od pritisaka i prijetnji, izrečenih ili implicitnih.

Ohrabruje zabranitelje

Međutim, javnost je još uvijek najbolji lijek protiv pritisaka, a povlačenje pred njima samo otvara prostor drugim zabraniteljima i ohrabruje nove prijetnje ili cenzuru. Zbog toga je šteta što organizatori velikogoričkog festivala nisu otkrili razloge zbog kojih se osjećaju nesigurno i uprli prstom u one koji ugrožavaju njihovu umjetničku, ali i građansku slobodu.

Povlačenje u tišini, uzmicanjem pred "objektivnim razlozima", samo olakšava posao nasilnicima i zabraniteljima, dok istodobno šalju poruku drugim umjetnicima, a sutra i ostatku društva, da je možda najbolje ništa ni ne započinjati i ni u što ne dirati, jer bi to moglo povrijediti nečije osjećaje.

Organizatori Oglede festivala zaključili su ipak da bi najbolje bilo odustati na vrijeme.

Što znači da su zabranitelji - tko god oni bili - odnijeli novu pobjedu i dobili novu injekciju ohrabrenja pred iduću rundu zabrana.

