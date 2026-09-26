Nakon blokade kamiona ipak otkazan prosvjed u Koromačnu: 'Borba se nastavlja na sudu'

Građanska inicijativa koja je u četvrtak i petak organizirala prosvjed uz blokadu kamiona prema Koromačnu i tamošnjoj Holcimovoj tvornici cementa jer se oštro protivi dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića, otkazala je najavljeni prosvjed za subotu, potvrdili su članovi inicijative. Kako su izvijestili javnost, nakon sinoćnjeg prosvjeda dogovoreno je da se od danas djeluje individualno, bez naputaka i da se prati situacija.

Podsjetili su kako u petak navečer do 22.30 sati, za prosvjeda uz glavnu cestu prema Koromačnu, nije prošao nijedan kamion, ali da su ubrzo nakon početka blokade počele pristizati informacije o preusmjeravanju teretnih vozila. Time je blokada ceste završena.

Ekološka aktivistica i članica Građanske inicijative Tanja Pejić u objavi na društvenoj mreži "Posljednji krik demokracije" istaknula je kako je Labinština "probila zvučni zid cenzure" te najavila nastavak borbe pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Smatra da je do sada ostvaren važan cilj, a to je privući pozornost nacionalnih medija. Šutnju politike i struke tumači kao ignoriranje zabrinutosti dijela stanovnika Labinštine i istočne Istre.

"Završetak blokade ne znači i odustajanje od protivljenja projektu pa i dalje ostaje zahtjev za jasnim i argumentiranim odgovorom na zabrinutost građana", poručila je članica inicijative dodavši kako će se dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji.