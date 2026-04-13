Nakon četiri sata okončana je kriza na Črnomercu. Na lokaciji bili Hitna pomoć, specijalci...

USPJEŠNA AKCIJA POLICIJE
Nakon četiri sata okončana je kriza na Črnomercu.
Nakon više od četiri sata završila je drama na Črnomercu. Policija je oko 16:30 dobila dojavu za postupanjem, jedan muškarac prijetio je da će si nauditi.
Iz policije su odmah poručili kako nema ugroze za druge osobe, neboder je odmah ograđen, na teren su stigle sve hitne službe.
Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, krizna situacija je okončana nešto prije 21 sata. Muškarac je prebačen vozilom Hitne u odgovarajuću ustanovu.
Jutarnji list piše kako su specijalci upali u stan i okončali krizu.
