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VELIKI POŽAR

DRAMATIČNO NA HVARU Požar blizu kuća: 'Penje se u brdo...'

Piše Bogdan Blotnej,
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DRAMATIČNO NA HVARU Požar blizu kuća: 'Penje se u brdo...'
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Kako nam je potvrdio Ivan Kovačević, splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik, u pomoć im je poslan i kanader. Ondje je trenutno pet vozila i 21 vatrogasac te kolege iz DVD-a Stari Grad i Jelsa

Kuće smo uspjeli obraniti, ali gori gusta borova šuma. Teren je težak i neprohodan. Borba i dalje traje, rekao nam je u ponedjeljak kasno poslijepodne Nikola Škare, zapovjednik DVD-a Hvar čiji su vatrogasci od 18 sati na teškoj intervencije kraj Svete Nedjelje.

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Kako nam je potvrdio i Ivan Kovačević, splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik, u pomoć im je poslan i kanader. Ondje je trenutno pet vozila i 21 vatrogasac, a u ispomoć su došli i vatrogasci iz DVD Stari Grad i Jelsa.

Naime, tešku situaciju imali su nešto ranije i vatrogasci na Čiovu. Nakon udara munje oko 16 sati se zapalilo raslinje. Na terenu su vatrogasci s područja Splita, Kaštela i Trogira i to 51 vatrogasac, 16 vozila te im pomaže i vatrogasni brod. Ondje su gasila dva kanadera.

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