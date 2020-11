Traže da sud kazni Trumpovu kampanju zbog dezinformacija

Odvjetnici koji zastupaju grad Detroid žele sankcionirati Trumpov tim zbog širenja dezinformacija u podnesku o potvrdu izbornih rezultata u Michiganu. Trump pak ne odustaje od tužbe kojom želi osporiti poraz

<p>Odvjetnici koji zastupaju grad Detroit zatražili su od suda da sankcionira tim predsjednika SAD-a <strong>Donalda Trumpa</strong> zbog širenja "dezinformacija" u podnesku o potvrdi izbornih rezultata u državi Michigan.</p><p>Trumpova kampanja je u četvrtak rekla da odustaje od sudske tužbe kojom osporava izborne rezultate u Michiganu jer su se "izborni dužnosnici Michigana sastali i odbili potvrditi rezultate predsjedničkih izbora".</p><p>Zapravo republikanski članovi povjerenstva okruga Wayne, nadležnog za potvrdu rezultata, prvo nisu htjeli potvrditi ishod izbora a potom su nakon žestoke reakcije javnosti promijenili stav i potvrdili rezultate. </p><p>Odvjetnici Detroita u četvrtak rekli da je Trumpova kampanja u podnesak uključila "drzak jezik i laži" i zatražili od savezne sutkinje da izbaci sporni dokument iz zapisnika. Oni nisu zatražili novčanu kaznu ali su rekli da sutkinja Janet Nett ima ovlasti da kao sankciju izbaci materijale iz zapisnika. Neff još nije donijela odluku o zahtjevu.</p><p>Trump još ne priznaje izbornu pobjedu izabranog predsjednika Joe Bidena koji je na predsjedničkim izborima osvojio više od 270 elektorskih glasova potrebnih za izbor.</p><p>U utorak su četiri člana povjerenstva okruga Wayne, u kojem je grad Detroit, potvrdila izborne rezultate po kojima je Biden uvjerljivo pobijedio. No dvoje republikanskih članova povjerenstva u srijedu je zatražilo da "povuku" svoje glasove, no to je simboličan čin jer ne postoji pravna mogućnost poništenja potvrde rezultata na taj način. </p>