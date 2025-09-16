Obavijesti

News

Komentari 0
JEMEN

Nakon Gaze, Izrael udario i na Jemen. Gori luka Hudaid

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nakon Gaze, Izrael udario i na Jemen. Gori luka Hudaid
2
Foto: Khaled Abdullah

Hutiji, koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena, napali su brodove u Crvenom moru u, kako su istaknuli, znak solidarnosti s Palestincima u Gazi

Izrael je u utorak objavio da je u zadnjem udaru na jemenske hutiste u luci Hudaidi na Crvenom moru napao vojnu infrastrukturu.

Hutiji, koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena, napali su brodove u Crvenom moru u, kako su istaknuli, znak solidarnosti s Palestincima u Gazi.

Napad je u utorak izveden nekoliko sati nakon što je izraelska vojska izdala naredbu da se luka evakuira i nekoliko tjedana nakon velikoga izraelskog napada u kojemu su u kolovozu ubijeni dužnosnici hutista.

Aftermath of Wednesday’s Israeli airstrikes in Sanaa
Foto: Khaled Abdullah

Al Masirah TV, postaja povezana s hutistima, objavila je da je 12 izraelskih napada bilo usmjereno na lučke dokove.

Dva izvora iz luke Reutersu su rekla da su napadi ciljali tri doka obnovljena nakon prethodnih izraelskih udara. Stanovnici toga područja Reutersu su rekli da je napad trajao oko 10 minuta.

ČETIRI ZEMLJE PRIJETE BOJKOTOM ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong ako Izrael ostane u natjecanju?
ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong ako Izrael ostane u natjecanju?

"Hutistička teroristička organizacija i dalje će trpjeti udarce i platit će bolnu cijenu za svaki pokušaj napada na Izrael", napisao je u objavi nakon napada na platformi X izraelski ministar obrane Israel Katz.

Hutisti su i u prošlosti ispaljivali projektile prema Izraelu, od čega ih je većina presretnuta.

Vojni glasnogovornik hutista Yahya Saree na Telegramu je kazao da je protuzračna obrana skupine uspjela prisiliti izraelske ratne zrakoplove da se povuku, no za to nije pružio nikakve dokaze.

U priopćenju izraelske vojske nisu objavljene pojedinosti o napadu. Samo je rečeno da je pogođena infrastrukture.

"Luku Hudaidu koristi teroristički režim hutista da bi ondje transportirao oružje koje im isporučuje iranski režim i da bi napadao Izrael i njegove saveznike", stoji u objavi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.
Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje
POZNATI GLUMAC POD OPTUŽBOM

Potvrđena optužnica protiv Momčila Otaševića: Glumcu bi uskoro trebalo krenuti suđenje

Sud je priložio dokaze koje potvrđuju osnovanu sumnju da je glumac počinio kazneno djelo. Radi se i zapisniku pretrage doma i drugih prostorija...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025