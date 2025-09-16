Obavijesti

Show

Komentari 37
ČETIRI ZEMLJE PRIJETE BOJKOTOM

ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong ako Izrael ostane u natjecanju?

Piše HINA, Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong ako Izrael ostane u natjecanju?
3
Foto: Leonhard Foeger

Irska, Nizozemska, Slovenija i Španjolska već su najavile da će bojkotirati Eurosong 2026. godine ako u natjecanju sudjeluje Izrael

Irska, Slovenija, Nizozemska i Španjolska već su najavile bojkot Eurosonga 2026. godine ako Izrael ostane u natjecanju. Njihove poruke izazvale su snažan pritisak na organizatore i otvorile pitanje, treba li i Hrvatska zauzeti sličan stav?

REKORDERI U POBJEDAMA Irci postavili ultimatum. Izbacite Izrael s Eurosonga ili nas nema
Irci postavili ultimatum. Izbacite Izrael s Eurosonga ili nas nema

Unatoč pritiscima, izraelska državna televizija Kan poručila je da neće odustati.

- Nema razloga zbog kojega Izrael ne bi trebao i dalje biti važan dio ovoga kulturnog događaja, koji ne može postati politički - rekao je Golan Jochpaz, glavni izvršni direktor izraelske televizije Kan koja sudjeluje na Eurosongu, objavilo je u ponedjeljak više izraelskih medija.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo
Foto: Leonhard Foeger

To je prva reakcija na najave nekoliko zemalja po kojima ove godine neće sudjelovati na Eurosongu bude li i Izrael uključen. Emiteri iz Irske i Nizozemske nedavno su zaprijetili bojkotom ako se to dogodi. Dali su na znanje i da kane sudjelovati zadrži li se Izrael podalje od natjecanja. I Slovenija je nagovijestila da neće sudjelovati u natjecanju bude li ondje izraelski natjecatelj.

MOGUĆE I DA SE ŠPANJOLCI POVUKU? Španjolska ponovno pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga
Španjolska ponovno pozvala na isključenje Izraela s Eurosonga

I ostale zemlje sudionice Eurosonga kritički gledaju na sudjelovanje Izraela, a među njima su Španjolska i Belgija. U Belgiji su dva javna emitera koja emitiraju Eurosong. Francuski RTBF, koji je nadležan za slanje kandidata, agenciju dpa je obavijestio da su pripreme u tijeku, a konačnu će odluku donijeti u prosincu nakon opće skupštine Europske radiodifuzne unije (EBU), glavnog organizatora Eurosonga odgovornog za prijem zemalja.

Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: Denis Balibouse

Belgijski emiter VRT na nizozemskom jeziku objavio je da "VRT dijeli i podupire stav zemalja koje se povlače s Eurosonga". Očekuje jasan signal od organizatora i zadržava pravo da u budućnosti ne prenosi Eurosong, stoji u objavi VRT-a.

ANKETA Što mislite, treba li i Hrvatska bojkotirati Eurosong ako Izrael ostane u natjecanju?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 37
Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival
PROMO

Tisuće mladih iz cijelog svijeta stižu u Hrvatsku na novi open-air hard techno festival

Pet pozornica u pet dana, s preko 60 izvođača na čak 18 dnevnih i noćnih partija, vizualni spektakl, intenzitet i energija - sve je spremno za novi festival, prvo Verknipt Croatia izdanje!
FOTO Legendarni hitovi: Prljavo kazalište zapalilo Šalatu, ali i Veliku Goricu!
DVA GRADA, JEDAN ROCK SPEKTAKL!

FOTO Legendarni hitovi: Prljavo kazalište zapalilo Šalatu, ali i Veliku Goricu!

Legendarni album 'Crno-bijeli svijet' slavi 45 godina. Davorin Bogović i Tihomir Fileš tim su povodom oduševili publiku u Zagrebu, dok je Hourino Prljavo kazalište istovremeno rasplesalo fanove u Velikoj Gorici.
FOTO Scooter u Zagrebu: Ikone europske rave scene nastupile na Fair Festu na Velesajmu
FAIR FEST

FOTO Scooter u Zagrebu: Ikone europske rave scene nastupile na Fair Festu na Velesajmu

Publiku na Fair Festu najprije je dobro zagrijala Indira Forza, a kada se Scooter popeo na pozornicu, ljudi su ih dočekali vrištanjem

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025