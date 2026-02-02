Nakon godinu i pol otvorena granica između Gaze i Egipta

Izrael je u ponedjeljak ponovno otvorio granicu između Gaze i Egipta za pješake, što će omogućiti Palestincima da napuste ili se vrate u enklavu.

Pristup graničnom prijelazu Rafahu bit će ograničen, a Izrael će zahtijevati sigurnosne provjere za Palestince koji ulaze i izlaze.

Pedeset osoba moći će prijeći prijelaz Rafah između Pojasa Gaze i Egipta u svakom smjeru u prvim danima, izvijestili su u ponedjeljak egipatski državni mediji.

Foto: Nir Elias

"Pedeset ljudi će napustiti Egipat i otići u Gazu, a 50 ljudi će doći iz Gaze", izvijestila je AlQahera News, medijska kuća povezana s obavještajnim službama, pozivajući se na anonimni izvor.

Izvor na granici rekao je AFP-u da je nekoliko desetaka ljudi u ponedjeljak stiglo na egipatsku stranu granice s ciljem ulaska u Gazu.

Izrael je zauzeo taj granični prijelaz u svibnju 2024., oko devet mjeseci nakon početka rata u Gazi zaustavljenog krhkim primirjem u listopadu koje je dogovorio američki predsjednik Donald Trump.

Ponovno otvaranje Rafaha bio je važan uvjet u prvoj fazi Trumpovog šireg plana za prekid borbi između Izraela i militanata Hamasa.

Izraelski sigurnosni dužnosnik rekao je da su europski promatrački timovi stigli na prijelaz, koji je "sada otvoren za kretanje stanovnika - za ulazak i za izlazak".

Stranim novinarima zabranjen ulazak u Gazu

U prvih devet mjeseci izraelskog napada na Gazu, pokrenutog nakon napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada 2023., Palestinci su uglavnom uspijevali pobjeći u Egipat preko Rafaha.

Palestinski dužnosnici kažu da je oko 100.000 Palestinaca pobjeglo iz Gaze od početka rata, većina njih tijekom prvih devet mjeseci. Nekima su pomogle humanitarne skupine, a drugi su plaćali mito strankama u Egiptu kako bi dobili dozvolu za odlazak.

Izrael je zatvorio granični prijelaz Rafah nakon što su njegove snage ušle u to područje, a zatvorio je i Filadelfijski koridor koji se proteže duž granice Gaze s Egiptom.

To zatvaranje prekinulo je važnu rutu za ranjene i bolesne Palestince da potraže medicinsku pomoć izvan Gaze. Nekoliko tisuća ih je dobilo dopuštenje da potraže liječenje u trećim zemljama preko Izraela tijekom protekle godine, iako još tisućama drugih treba skrb u inozemstvu, prema Ujedinjenim narodima.

Unatoč otvaranju Rafaha, Izrael još uvijek ne dopušta ulazak stranim novinarima kojima je zabranjen ulazak u Gazu od početka rata koji je uzrokovao velika razaranja i opustošio velike dijelove teritorija.

Oko dva milijuna Palestinaca u Gazi uglavnom živi u improviziranim šatorima i oštećenim kućama, okruženi ruševinama uništenih gradova.

Izraelski Vrhovni sud razmatra peticiju Udruge stranih novinara (FPA) kojom se zahtijeva da se stranim novinarima dopusti ulazak u Gazu iz Izraela. Vladini odvjetnici rekli su da bi puštanje novinara u Gazu moglo predstavljati rizik za izraelske vojnike, a istovremeno su istaknuli potencijalne rizike za novinare.

FPA odbacuje te razloge i tvrdi da je javnost lišena vitalnog izvora neovisnih informacija. Također ističe činjenicu da je mnogim humanitarnim radnicima i osoblju Ujedinjenih naroda dopušten ulazak u enklavu od početka rata.

Trumpov plan za Gazu, trenutačno u drugoj fazi, predviđa da se upravljanje prepusti palestinskim tehnokratima, Hamas položi oružje, a izraelske snage se povuku s teritorija dok se provodi obnova.

Izrael je izrazio sumnju u mogućnost da Hamas položi oružje, a neki dužnosnici kažu da se vojska priprema za nastavak rata. Zdravstveni dužnosnici kažu da je od sklapanja primirja u listopadu u izraelskim napadima u Gazi ubijeno više od 500 Palestinaca, dok su militanti ubili četiri izraelska vojnika.

U subotu je Izrael izveo neke od najintenzivnijih zračnih napada od dogovorenog prekida vatre, ubivši najmanje 30 ljudi. Naveo je da je to odgovor na Hamasovo kršenje primirja u petak.