Nakon gotovo pola godine ZET imenovao novog člana Uprave: 'Bit će zadužen za digitalizaciju'

GORAN MARINOV

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Marinov će dužnost preuzeti 13. travnja 2026. godine, te će se pridružiti Marku Bogdanoviću, predsjedniku Uprave, i Luki Matošiću, članu Uprave ZET-a

Skupština društva Zagrebački električni tramvaj (ZET), koju čine gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet, na javnom natječaju izabrala je Gorana Marinova za novog člana Uprave ZET-a, na mandatno razdoblje od četiri godine. Marinov će dužnost preuzeti 13. travnja 2026. godine, te će se pridružiti Marku Bogdanoviću, predsjedniku Uprave, i Luki Matošiću, članu Uprave ZET-a.

Kao član Uprave ZET-a, Goran Marinov će biti zadužen za unapređenje kvalitete usluge javnog prijevoza te optimizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa. Podsjetimo, Grad Zagreb provodi veliki investicijski val u ZET-u, u okviru kojega su nabavljena 22 nova tramvaja nakon 15 godina, uz njih još 18 u dolasku, kao i 4 nova električna autobusa, uz još 62 u dolasku do jeseni. Dovršava se i prvo proširenje tramvajske pruge nakon 25 godina, po Sarajevskoj cesti, a uskoro slijedi izgradnja pruge i po Heinzelovoj ulici. Osnovni cilj svih ovih ulaganja je upravo unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza te povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Goran Marinov završio je MBA na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2018. obnašao je dužnost direktora nabave i općih poslova te upravljanje troškovima u Raiffeisenbank Austria d.d., a prije toga je radio na različitim upravljačkim pozicijama u privatnom sektoru.

