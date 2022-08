Nakon incidenta u Kninu udaljili policajca iz službe: 'Bez obzira što nije radio, sudjelovao je'

Šibensko-kninska osumnjičila je petero hrvatskih državljana i srpsku državljanku za kaznena djela prijetnje, nanošenja teških i lakih ozljeda te za remećenje javnog reda i mira. Protiv njih su podnese i kaznene prijave.

Radi se o sukobu koji se zbio u nedjelju u ponedjeljak u večernjim satima u blizini Knina. U incidentu su sudjelovali košarkaš iz Srbije, njegova supruga i brat te članovi druge obitelji. Među osumnjičenima je i djelatnik policije koji je udaljen iz službe do daljnjega.

Iz policije su priopćili kako je u ponedjeljak u večernjim satima, odnosno oko 19.40, na cesti Šibenik-Knin došlo do nesuglasica u prometu. Nakon što su dva vozača zaustavila vozila, 36-godišnjakinja i maloljetna osoba su se posvađale nakon čega je 36-godišnjakinja ošamarila maloljetnu osobu. Navodno su u autu bile sestre, 25-godišnjakinja koja je vozila i 13-godišnjakinja koju je 36-godišnjakinja ošamarila.

- Nakon tog događaja, oko 20,40 sati, otac maloljetne osobe zajedno s 27-godišnjakom, došao je u mjesto Ramljane Donje u dvorište kuće 65-godišnjakinje, gdje su se još nalazili 69-godišnjak, 37-godišnjak i 34-godišnjak. Po dolasku u dvorište sumnja se da je osumnjičeni 53-godišnjak uputio prijetnje 65-godišnjakinji i njenom 69-godišnjem suprugu te tom prilikom odgurnuo 65-godišnjakinju koja je pala i zadobila lakše tjelesne ozljede - izvijestili su iz policije.

- Dalje je utvrđeno kako postoji osnovana sumnja da se verbalni sukob nastavio na način da je 69-godišnjak prijetio osumnjičenom 53-godišnjaku i 27-godišnjaku u kojim prijetnjama mu se pridružio i 37-godišnjak, a koji je nakon verbalnog sukoba tjelesno napao 27-godišnjaka i nanio mu teške tjelesne ozljede - navode iz policije.

Dva muškarca, 53-godišnjak i 69-godišnjak su osumnjičeni za prijetnje, 37-godišnjak za tešku tjelesnu ozljedu, 36-godišnjakinja za kazneno djelo tjelesna ozljeda, a 27-godišnjak i 34-godišnjak osumnjičeni su za kršenje javnog reda i mira.

- S obzirom da je osumnjičeni 53-godišnjak policijski službenik PU šibensko-kninske, on je zbog sudjelovanja u navedenom događaju udaljen iz službe do daljnjega, bez obzira što se u to vrijeme nalazio izvan službe - poručili su iz policije.

Oglasio se i košarkaš

Sava Lešić, profesionalni košarkaš iz Srbije koji je sudjelovao u incidentu kod Knina oglasio se i ispričao svoju stranu priče.

- Prije ulaska u selo Kosovo pored Knina htio sam obići auto njemačkih registracija koji mi nije dozvoljavao da ga obiđem i prelazio je u moju traku. U tom trenutku je dolazilo vozilo iz suprotnog smjera gdje su sekunde dijelile mene i moju obitelj od katastrofalnog sudara. Međutim, odmah je krenulo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi gdje je ona rekla da smo mi četnici i da joj je muka od nas. Supruga je izašla iz auta, djevojčica od 13 godina je skočila na nju i počela ju čupati. Razdvojio sam ih, ušli smo u auto, krenuo prema našem zaseoku i primijetio da me to vozilo prati i slika auto konstantno - ispričao je Lešić. Više pročitajte OVDJE.

