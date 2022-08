Srpski košarkaš: Vrijeđali su nas, djeca su nam plakala, stariji je vikao da će nas ubiti

Oglasio se Sava Lešić, profesionalni košarkaš iz Srbije koji je sudjelovao u incidentu kod Knina u kojem je napadnuta 13-godišnjakinja nakon svađe nje i 25-godišnje sestre sa Savom Lešićem i suprugom u prometu, da bi potom došlo do obračuna u kojem je brat Kninjanki teško ozlijeđen i hospitaliziran, a četiri su osobe kazneno prijavljene.

Lešić je sad za Sportal, ispričao svoju verziju.

Podsjetimo, policija je objavila da je došlo do nesuglasica u prometu između Lešića i supruge s jedne strane te 25-godišnjakinje i 13-godišnjakinje iz Knina s druge strane. Nakon što su se oba automobila zaustavile, došlo je do obostranog vrijeđanja između 36-godišnje Lešićeve supruge i 13-godišnjakinje. Potom je, kako je objavila policija ne navodeći identitete, Lešićeva supruga ošamarila djevojčicu (13) kojoj su kasnije konstatirane lakše tjelesne ozljede.

No Lešić tvrdi da je djevojčica (13) skočila na njegovu ženu i počela ju čupati.



- Prije ulaska u selo Kosovo pored Knina htio sam obići auto njemačkih registracija koji mi nije dozvoljavao da ga obiđem i prelazio je u moju traku. U tom trenutku je dolazilo vozilo iz suprotnog smjera gdje su sekunde dijelile mene i moju obitelj od katastrofalnog sudara. Međutim, odmah je krenulo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi gdje je ona rekla da smo mi četnici i da joj je muka od nas. Supruga je izašla iz auta, djevojčica od 13 godina je skočila na nju i počela ju čupati. Razdvojio sam ih, ušli smo u auto, krenuo prema našem zaseoku i primijetio da me to vozilo prati i slika auto konstantno - ispričao je Lešić.

- Kada smo došli kući poslije nekih 30 minuta došla su dva automobila i izašla su dva čovjeka jedan srednjih godina i jedan mlađi. Počeli su tražiti auto i kada je mlađi vidio moj auto počeo je vikati: To je taj to je taj, a stariji: Ubili ste mi majku '95., sad ću vas pobiti sve i krenuo je udariti mog brata. Nakon toga smo reagirali u samoobrani. Stariji čovjek je otišao do vozila kako bi izvukao lanac s metalnim predmetom i prvo je udario moju majku, a zatim krenuo prema meni. Ja sam počeo bježati. Dok je bježao za mnom, stariji čovjek je pao, ja sam ga razoružao. A onda se pojavio mlađi čovjek koji je napao mene, ali smo ga brat i ja odbili. Mlađi se povukao, a stari je nastavio prijetiti."

- Od tog trenutka mi smo htjeli samo da oni odu i da se situacija smiri jer su sva djeca mog brata i mene bila na terasi, vrištala, plakala. To je bio veliki stres za nas. Oni su onda otišli, a mi smo sve prijavili policiji - rekao je za Sportal Lešić.

Što kaže policija?

Podsjetimo, PU šibensko-kninska je objavila da su policajci dovršili krim istraživanje nad petero hrvatskih državljana i srpskom državljankom, osumnjičenih za kaznena djela prijetnje, nanošenja teških i lakih tjelesnih ozljeda te za remećenje javnog reda i mira.

Utvrđeno je kako je 8. kolovoza, nešto prije 20 sati, na cesti Šibenik-Knin došlo do nesuglasica u prometu, a nakon što su oba vozača izašla iz automobila došlo je do obostranog vrijeđanja između 36-godišnjakinje i maloljetne osobe, nakon čega je 36-godišnjakinja ošamarila maloljetnu osobu (13) i nanijela joj lakše tjelesne ozljede.

Mediji prenose kako je djevojčicu, uz koju je bila 25-godišnja sestra, ošamarila supruga košarkaša iz Srbije koji trenutno boravi u okolici Knina, a nakon što su sestre prijavile događaj svom ocu (53) i starijem bratu (27), njih su dvojica otišli u Ramljane Donje, u dvorište kuće u kojoj su se nalazili 65-godišnjakinja, 69-godišnjak te 37-godišnjak i 34-godišnjak (prema pisanju medija suprug 36-godišnjakinje koji je ranije također bio u automobilu).

Policija je priopćila kako se sumnja da je, po dolasku u dvorište, 53-godišnjak prijetio 65-godišnjakinji i njenom 69-godišnjem suprugu te ju odgurnuo prilikom čega je pala i zadobila lakše tjelesne ozljede.

Verbalni sukob se nastavio prijetnjama 69-godišnjaka, u čemu mu se pridružio 37-godišnjak i fizički napao starijeg brata sestara iz automobila i nanio mu teške tjelesne ozljede.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su počinjena kaznena djela prijetnje, nanošenje tjelesnih ozljeda i nanošenje teških tjelesnih ozljeda te će protiv svih biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Utvrđeno je i kako su 27-godišnjak i 34-godišnjak počinili prekršaj protiv javnog reda i mira te će protiv njih biti podnesen Optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Šibeniku.

"S obzirom da je osumnjičeni 53-godišnjak policijski službenik PU šibensko-kninske, on je zbog sudjelovanja u navedenom događaju udaljen iz službe do daljnjega, bez obzira što se u to vrijeme nalazio izvan službe", priopćili su iz šibensko-kninske policije.

Župan Šibensko-kninske županije Marko Jelić za RTL je komentirao je da se radi o prometnoj nekulturi.

''Prepustimo policiji i DORH-u da odrade posao do kraja, ovo je uređena zemlja u kojoj postoji ustavnopravni poredak koji moramo poštivati i oni će to najbolje napraviti'', rekao je Jelić, pozvavši građane da razmisle prije nego što nešto poduzmu na svoju ruku.

Najčitaniji članci