KRAJ KOLOVOZA

Nakon kiše, vraća se sunce! Novi tjedan donosi stabilizaciju vremena, temperature do 30°C

Nakon kiše, vraća se sunce! Novi tjedan donosi stabilizaciju vremena, temperature do 30°C
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nastavak tjedna donosi nam pretežno sunčano vrijeme. Više oblaka očekuje se u srijedu, u zapadnim krajevima, a moguća je i kiša. Temperatura u postupnom porastu, osobito dnevna

Nakon niza tmurnijih i kišnih dana, početak radnog tjedna donosi nam stabilizaciju vremena. Stručnjaci iz DHMZ-a prognoziraju sunčani ponedjeljak, uz svježije jutro. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 18 do 22, a najviša dnevna uglavnom od 24 do 29 °C.

Detaljniju prognozu po regijama za HRT je pojasnio meteorolog Tomislav Kozarić.

 - U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano uz mjestimice malo oblaka, a ujutro lokalno može biti i kratkotrajne magle. Vjetar slab. Najniža temperatura između 8 i 10 °C, a najviša dnevna oko 25 °C.

Foto: DHMZ

- Podjednako vrijeme i u središnjoj Hrvatskoj - pretežno sunčano, ujutro lokalno moguća magla, te slab vjetar. Jutarnja temperatura oko 10 °C, dnevna do 25 °C.

PROGNOZA Vremenska promjena donosi buru i pljuskove, bit će i sunca!
Vremenska promjena donosi buru i pljuskove, bit će i sunca!

- Po kotlinama gorske Hrvatske još je vjerojatnija mjestimična jutarnja magla, a jutro će biti najsvježije. Danu pretežno sunčano, kao i na sjevernom Jadranu gdje će biti i vedro. Puhat će umjerena bura, podno Velebita u početku s jakim udarima, poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 °C, na sjevernom Jadranu oko 27 °C.

- U Dalmaciji sunčano, a poslijepodne u njezinoj unutrašnjosti mjestimice razvoj oblaka i mala vjerojatnost za lokalni kratkotrajni pljusak. Ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a more malo valovito. Danju temperatura do 29 °C, a ujutro od 15 °C u unutrašnjosti do 20 °C na obali.

Foto: DHMZ

Nastavak tjedna donosi nam pretežno sunčano vrijeme. Više oblaka očekuje se u srijedu, u zapadnim krajevima, a moguća je i kiša. Temperatura u postupnom porastu, osobito dnevna.

