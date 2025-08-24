Obavijesti

PROGNOZA

Vremenska promjena donosi buru i pljuskove, bit će i sunca!

Proljetni pljusak u Zagrebu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Danas nas očekuje promjenjivo vrijeme uz mogućnost kiše i pljuskova, jaku buru na Jadranu te ugodne temperature diljem Hrvatske.

Hrvatsku danas očekuje raznolika vremenska slika. Jutro će u većini krajeva biti umjereno do pretežno oblačno, s mogućnošću slabe kiše, osobito u unutrašnjosti zemlje.

Tijekom dana očekuje se razvedravanje pa će prevladavati djelomice, ponegdje i pretežno sunčano vrijeme. Ipak, u unutrašnjosti Dalmacije postoji mogućnost popodnevnih lokalnih pljuskova, pa se preporučuje oprez svima koji planiraju boravak na otvorenom.

Vjetar će u kopnenim krajevima biti slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura. Posebno treba izdvojiti područje podno Velebita, gdje su mogući olujni udari bure. Poslijepodne će vjetar slabjeti i mjestimice okretati na sjeverozapadni i jugozapadni smjer, što će donijeti nešto mirnije uvjete na moru.

Temperature će biti ugodne za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti kretat će se između 20 i 25 °C, dok će na Jadranu biti toplije, s vrijednostima od 24 do 29 °C. Jutarnje temperature su se kretale od 12 do 22 °C, ovisno o regiji.

U Zagrebu i okolici prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno umjerenu naoblaku, osobito ujutro. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, a najviša dnevna temperatura očekuje se oko 23 °C, dok će na Sljemenu biti nešto svježije, oko 16 °C.

U nastavku dana očekuje nas postupno smirivanje vremena, osobito na moru gdje će bura slabjeti. Ipak, povremeni lokalni pljuskovi u unutrašnjosti Dalmacije i dalje su mogući. Preporučuje se pratiti lokalne vremenske prilike, osobito zbog mogućih jakih udara vjetra na Jadranu.

