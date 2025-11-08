Obavijesti

News

Komentari 0
NA PRIJEVREMENOJ SLOBODI

Nakon komplikacija: Haški osuđenik Stojić stigao u Zagreb

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon komplikacija: Haški osuđenik Stojić stigao u Zagreb
Foto: igor kralj

Njegov dolazak u Hrvatsku bio je nakratko doveden u pitanje nakon što ga je u Beču zaustavila austrijska policija, zbog navodnog administrativnog propusta

Bivši ministar obrane Herceg-Bosne Bruno Stojić, kojega je Haaški sud osudio zbog ratnih zločina, ipak je sinoć stigao zrakoplovom u Zagreb nakon što je s austrijskim vlastima razriješen prijepor oko odlaska, doznaje se iz izvora bliskih njegovoj obitelji. Stojić je u petak pušten na prijevremenu slobodu nakon što je u austrijskom zatvoru u Grazu odslužio dvije trećine kazne od ukupno 20 godina na koliko je osuđen.

Njegov dolazak u Hrvatsku bio je nakratko doveden u pitanje nakon što ga je u Beču zaustavila austrijska policija, zbog navodnog administrativnog propusta – odlazak iz zemlje nije bio najavljen 24 sata unaprijed. Zbog toga je Stojić morao napustiti popodnevni let i čekati sljedeći raspoloživi zrakoplov.

ZAUSTAVILA GA AUSTRIJSKA POLICIJA Haškog osuđenika Stojića pustili iz zatvora: Zakomplicirao se let u Hrvatsku zbog presuda
Haškog osuđenika Stojića pustili iz zatvora: Zakomplicirao se let u Hrvatsku zbog presuda

Prema informacijama iz obitelji, Stojić je uspio otputovati kasnijim letom i sinoć oko 22 sata sletio je u Zagreb, gdje su ga dočekali bliski članovi obitelji i prijatelji.

Stojića je zajedno s još petoricom vojnih i političkih dužnosnika Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu 2017. godine osudio na ukupno 111 godina zatvora zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom pothvatu. Tom presudom se tvrdi da je hercegbosanska šestorka sudjelovala u etničkom čišćenju Bošnjaka i pokušaju pripajanja dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj, za što se povezivalo i predsjednika Franju Tuđmana, ministra obrane Gojka Šuška i načelnika Glavnog stožera generala Janka Bobetka. 

Nakon puštanja Stojića u zatvoru je od šestorice dužnosnika ostao još jedino Jadranko Prlić, nekadašnji premijer Herceg-Bosne, koji izdržava kaznu od 25 godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide
NAKON IZGREDA

Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'
RANA DIJAGNOZA JE KLJUČ

Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Pregledi na vrijeme spašavaju živote, u Hrvatskoj je sve više izliječenih muškaraca, kaže dr. sc. Luka Penezić, urolog iz KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025