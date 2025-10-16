Nakon Korejaca i Kubanci stigli u ispomoć. Preko 1000 ih se bori u Ukrajini. 96 mrtvih

Najmanje 1.076 kubanskih državljana borilo se ili se još uvijek bori za Rusiju u Ukrajini, potvrdila je ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) za Kyiv Independent. Poznato je da je 96 njih poginulo ili se vodi kao nestalo u borbi.

Ove brojke dolaze nakon što su Sjedinjene Američke Države početkom mjeseca podijelile neklasificiranu diplomatsku depešu s detaljima o navodnoj podršci Kube ruskoj invaziji punog opsega, u kojoj je navedena procjena da “između 1.000 i 5.000 Kubanaca” sudjeluje u borbama u Ukrajini.

Informacije koje je HUR podijelio s Kyiv Independentom poklapaju se s donjom granicom američke procjene, ali također pružaju dodatni uvid u proces regrutacije i obuke kubanskih državljana.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

HUR tvrdi da oni prolaze samo dvotjednu obuku u centru Avangard u Moskovskoj oblasti prije slanja na bojište.

- U centru Avangard dobivaju vojnu uniformu te prolaze fizičku i vatrenu obuku, taktičku medicinu i obuku za upravljanje dronovima - navodi HUR.

Kao odgovor na izvještaje o američkoj depeši, kubansko Ministarstvo vanjskih poslova je 11. listopada negiralo bilo kakvu umiješanost u rat u Ukrajini, optužujući SAD za iznošenje “lažnih optužbi.”

- Neosporno je da nijedan od njih nema potporu, predanost ni pristanak kubanske države za svoje postupke - stoji u priopćenju kubanskog Ministarstva vanjskih poslova, koje negira da je Kuba poslala vojnike kako bi sudjelovali u ratnim operacijama.

Informacije koje je pružio HUR (Ukrajinska vojna obavještajna služba) ukazuju na to da su neki kubanski državljani prevareni da otputuju u Rusiju, zavedeni oglasima za unosne građevinske poslove koje su pronašli na Facebooku, YouTubeu i TikToku.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Njihovo putovanje omogućuju „privatni posrednici“, koji ponekad čak plaćaju avionske karte, dok ruske diplomatske institucije izdaju turističke ili radne vize.

„Po dolasku u Rusku Federaciju, novim regrutima nude se ugovori o vojnoj službi, napisani na ruskom jeziku bez prijevoda, umjesto ugovora o radu,“ navodi HUR.

Moskva regrutira strane borce iz zemalja poput Nepala, Somalije, Indije i Kube još od početka invazije punog opsega 2022. godine.