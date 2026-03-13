Nakon kritika Rusije, Finska: 'Nećemo razmjestiti nuklearno oružje u mirnodopsko vrijeme'

Predsjednik je to rekao nakon što je finska vlada prošlog tjedna otkrila planove za ukidanje dugogodišnje zabrane nuklearnog oružja na svojem teritoriju, što je izazvalo kritike susjedne Rusije, ali i finskih oporbenih stranaka. "Finskoj ne treba nuklearno oružje u mirnodopsko vrijeme. Ovdje je riječ o nuklearnom odvraćanju - sredstvu odvraćanja kako bi se osiguralo da ono nikada ne mora biti upotrijebljeno", rekao je Stubb novinarima u Helsinkiju u petak.

Kremlj je prošlog tjedna poručio da će odgovoriti ako Finska razmjesti nuklearno oružje na svojem teritoriju te da bi takav potez tu nordijsku zemlju učinio ranjivijom. "Ovo je izjava koja vodi prema eskalaciji napetosti na europskom kontinentu", rekao je tada glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Oporbena Socijaldemokratska stranka, koja vodi u anketama uoči parlamentarnih izbora iduće godine, poručila je da bi Finska trebala jasno dati do znanja kako ne želi nuklearno oružje na svojem teritoriju dok vlada mir.

Finska ima dugogodišnju tradiciju širokog političkog konsenzusa između stranaka prilikom uvođenja velikih zakonodavnih promjena koje se odnose na nacionalnu sigurnost.

Vlada je objasnila da je izmjena nuklearnog zakona bila nužna kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti NATO-ova odvraćanja i obrane te radi usklađivanja s nordijskim susjedima.

Finski Zakon o nuklearnoj energiji, donesen 1987. godine, zabranjuje uvoz, proizvodnju, posjedovanje i detonaciju nuklearnih eksploziva na njezinu tlu, što neki Finci vide kao odredbu koja bi u slučaju rata koristila samo Rusiji.

Iako je Finska održavala neutralnost tijekom hladnog rata, zemlja se 2023. godine pridružila NATO savezu kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu prethodne godine.